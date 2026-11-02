Андони Ираола избухна срещу съдийството след загубата от Арсенал: Трябва да казваме на играчите да падат!

Мениджърът на Ливърпул Андони Ираола не скри разочарованието си от съдийските решения при поражението с 0:1 от Арсенал в дербито на Висшата лига. Испанският специалист смята, че мърсисайдци е трябвало да получат дузпа за нарушение срещу Александър Исак, като отправи остри критики към критериите, по които арбитрите преценяват подобни ситуации.

Най-сериозните претенции на домакините бяха свързани с единоборство между Юриен Тимбер и шведския нападател. Защитникът на Арсенал задържа Исак за фланелката в наказателното поле, докато футболистът на Ливърпул се опитваше да достигне с глава центрирана топка. „Червените“ поискаха наказателен удар и при ситуация с Коди Гакпо, който беше атакуван от Христос Цолис.

„Ситуацията с Исак е чиста дузпа. Той се подготвя да играе с глава пред вратата, а го дърпат толкова очевидно, че всеки може да види как фланелката му се опъва. Не разбирам защо не беше отсъден наказателен удар. Вероятно причината е, че той не симулира и не се хвърля на земята. Това обаче не би трябвало да има значение“, заяви Ираола.

Наставникът коментира и претенциите за нарушение срещу Гакпо, но призна, че в тази ситуация аргументите на съдиите са били основателни.

„Имаше продължително задържане, но разбирам тяхната позиция. Смятам, че са прави, когато казват, че топката беше изпратена твърде далеч и Коди нямаше да успее да стигне до нея“, допълни испанецът.

Ираола изрази съмнения, че евентуална комуникация със съдийската комисия ще доведе до промяна. Според него дори признание за допусната грешка няма да промени резултата от двубоя.

„Вероятно ще трябва да изчакаме 10-12 дни, докато съдийската комисия излезе със становище. Но независимо дали ще разговаряме с тях, или не, това няма да промени нищо. Трябва да приемем случилото се и да се съсредоточим върху следващия мач. В подобни срещи малките детайли са решаващи, а през този сезон те не са на наша страна. Сезонът обаче е дълъг и може би следващия път късметът ще бъде с нас“, коментира мениджърът.

Особено внимание привлече отговорът му на въпрос дали футболистите трябва да демонстрират по-театрално реакциите си при нарушения, за да привличат вниманието на арбитрите.

„Жалко е, че трябва да ми задавате подобен въпрос, но честно казано – да, трябва да им казваме да падат, защото иначе няма да отсъдят нищо. Алекс е честен играч. Той се опитва да играе с топката, а дърпането е толкова очевидно, че всеки може да го види“, заяви Ираола.

Въпреки недоволството си от съдийството специалистът призна, че Ливърпул не е започнал срещата по най-добрия начин. Той отчете, че отборът му е бил под необходимото ниво до попадението на Арсенал, но остана доволен от реакцията след изоставането.

„Трябва да анализираме началото на мача. Преди да допуснем гола, не показахме това ниво, което демонстрирахме през останалата част от срещата. След 0:1 обаче реакцията на отбора много ми хареса“, завърши наставникът.

След поражението Ливърпул заема петото място във временното класиране на Висшата лига, докато Арсенал се изкачи на върха с 24 точки.