Новини
Спорт »
Световен футбол »
Андони Ираола избухна срещу съдийството след загубата от Арсенал: Трябва да казваме на играчите да падат!

Андони Ираола избухна срещу съдийството след загубата от Арсенал: Трябва да казваме на играчите да падат!

2 Ноември, 2026 17:24 430 1

  • ливърпул-
  • арсенал-
  • андони ираола-
  • александър исак-
  • юриен тимбер-
  • коди гакпо-
  • висша лига-
  • съдийство-
  • дузпа-
  • английски футбол

Най-сериозните претенции на домакините бяха свързани с единоборство между Юриен Тимбер и Александър Исак

Андони Ираола избухна срещу съдийството след загубата от Арсенал: Трябва да казваме на играчите да падат! - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Ливърпул Андони Ираола не скри разочарованието си от съдийските решения при поражението с 0:1 от Арсенал в дербито на Висшата лига. Испанският специалист смята, че мърсисайдци е трябвало да получат дузпа за нарушение срещу Александър Исак, като отправи остри критики към критериите, по които арбитрите преценяват подобни ситуации.

Най-сериозните претенции на домакините бяха свързани с единоборство между Юриен Тимбер и шведския нападател. Защитникът на Арсенал задържа Исак за фланелката в наказателното поле, докато футболистът на Ливърпул се опитваше да достигне с глава центрирана топка. „Червените“ поискаха наказателен удар и при ситуация с Коди Гакпо, който беше атакуван от Христос Цолис.

„Ситуацията с Исак е чиста дузпа. Той се подготвя да играе с глава пред вратата, а го дърпат толкова очевидно, че всеки може да види как фланелката му се опъва. Не разбирам защо не беше отсъден наказателен удар. Вероятно причината е, че той не симулира и не се хвърля на земята. Това обаче не би трябвало да има значение“, заяви Ираола.

Наставникът коментира и претенциите за нарушение срещу Гакпо, но призна, че в тази ситуация аргументите на съдиите са били основателни.

„Имаше продължително задържане, но разбирам тяхната позиция. Смятам, че са прави, когато казват, че топката беше изпратена твърде далеч и Коди нямаше да успее да стигне до нея“, допълни испанецът.

Ираола изрази съмнения, че евентуална комуникация със съдийската комисия ще доведе до промяна. Според него дори признание за допусната грешка няма да промени резултата от двубоя.

„Вероятно ще трябва да изчакаме 10-12 дни, докато съдийската комисия излезе със становище. Но независимо дали ще разговаряме с тях, или не, това няма да промени нищо. Трябва да приемем случилото се и да се съсредоточим върху следващия мач. В подобни срещи малките детайли са решаващи, а през този сезон те не са на наша страна. Сезонът обаче е дълъг и може би следващия път късметът ще бъде с нас“, коментира мениджърът.

Особено внимание привлече отговорът му на въпрос дали футболистите трябва да демонстрират по-театрално реакциите си при нарушения, за да привличат вниманието на арбитрите.

„Жалко е, че трябва да ми задавате подобен въпрос, но честно казано – да, трябва да им казваме да падат, защото иначе няма да отсъдят нищо. Алекс е честен играч. Той се опитва да играе с топката, а дърпането е толкова очевидно, че всеки може да го види“, заяви Ираола.

Въпреки недоволството си от съдийството специалистът призна, че Ливърпул не е започнал срещата по най-добрия начин. Той отчете, че отборът му е бил под необходимото ниво до попадението на Арсенал, но остана доволен от реакцията след изоставането.

„Трябва да анализираме началото на мача. Преди да допуснем гола, не показахме това ниво, което демонстрирахме през останалата част от срещата. След 0:1 обаче реакцията на отбора много ми хареса“, завърши наставникът.

След поражението Ливърпул заема петото място във временното класиране на Висшата лига, докато Арсенал се изкачи на върха с 24 точки.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МърсиСайд

    0 1 Отговор
    абе вие удар в очертанията на вратата им нямахте, не ви е отменил чист гол, работи в/у пасовете и головите удари ........

    17:37 02.11.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове