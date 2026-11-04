БФЛА и АБСФ се обявиха против 9,6 млн. евро за скейтборд в София

Българската федерация по лека атлетика и Асоциацията на българските спортни федерации се обявиха срещу предложението Столична община да отдели до 9,6 млн. евро за домакинство на три международни състезания по скейтборд. Проектът трябва да бъде разгледан от Столичния общински съвет на 5 ноември.

Вносители са кметът Васил Терзиев, председателят на СОС Цветомир Петров и общинският съветник Димитър Петров. Предложението предвижда София да кандидатства за две олимпийски квалификации по скейтборд през 2027 и 2028 г., както и за състезание от Световната купа през 2029 г.

Според президента на БФЛА Георги Павлов сумата е предназначена за правата за домакинство, а разходите за инфраструктура и организация не са включени. Той заяви, че не е против развитието на скейтборда, но настоява общинските средства да се разпределят според ясни приоритети.

„Когато говорим за публични средства, трябва да говорим и за приоритети“, заяви Георги Павлов.

Павлов посочи, че в София работят около 25 клуба по лека атлетика, в които тренират близо 2500 деца. По думите му инвестиция от 9,6 млн. евро би могла да бъде използвана за изграждането на четири нови лекоатлетически писти в София, Пловдив, Варна и Бургас.

Президентът на БФЛА посочи и възможност за по-сериозна подкрепа на Софийския маратон. Според него около 50 000 евро биха били необходими за превръщането му в събитие със златен лейбъл на Световната атлетика.

Като друг пример Павлов посочи домакинството на Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 г., за което Столична община е предоставила 500 000 лева. Той призова да се преценява каква трайна полза оставя всяко международно състезание и колко български спортисти и деца ще могат да се възползват от него.

Асоциацията на българските спортни федерации също определи предложението като спорно и заяви, че то показва липса на ясни спортни приоритети и стратегия при управлението на публичните средства.

От организацията смятат, че парите могат да бъдат насочени към дългосрочен общински механизъм за финансиране на наемите на училищните спортни салони, както и към домакинства на големи състезания по лека атлетика, баскетбол, волейбол, таекуондо, художествена гимнастика и ски.

„Най-ценната инвестиция е инвестицията в децата“, заявиха от АБСФ.

В позицията си федерациите поставят въпроса и за разходите, които клубовете в София очакват за спортна база. Според АБСФ клубовете са изправени пред перспектива за почти четирикратно увеличение на тези разходи. Окончателното решение по предложението предстои да бъде взето от Столичния общински съвет.