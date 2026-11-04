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Стана ясно кой ще свири дербито Левски - ЦСКА

Стана ясно кой ще свири дербито Левски - ЦСКА

4 Ноември, 2026 19:13 406 0

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  • съдийски наряди

Никола Попов получи наряд за сблъсъка от 13-ия кръг на първенството. Мачът е в неделя от 17:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“

Стана ясно кой ще свири дербито Левски - ЦСКА - 1
Снимка: Факти.БГ
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Никола Попов ще ръководи дербито между Левски и ЦСКА от 13-ия кръг на първенството. Срещата е в неделя, 8 ноември, от 17:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“ в София.

Помощници на главния съдия ще бъдат Мартин Венев и Тодор Вуков. За четвърти рефер е определен Любомир Вушовски.

Димитър Димитров ще отговаря за системата ВАР, а негов асистент ще бъде Петър Николов. Дежурен делегат на двубоя ще е Никола Джугански, който е заместник-председател на съдийската комисия.

Другият по-интересен двубой от кръга е между Лудогорец и ФК ЦСКА 1948. Негов главен съдия ще бъде Мартин Великов.

Георги Кабаков също е включен в нарядите за кръга. Той ще ръководи още в петък столичното дерби между Септември и Локомотив.


София / България
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