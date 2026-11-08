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Гиздол: Това е само началото; Веласкес: Не заслужавахме този резултат
  Тема: Български спортни успехи

Гиздол: Това е само началото; Веласкес: Не заслужавахме този резултат

8 Ноември, 2026 20:20 717 17

  • левски-
  • цска-
  • вечно дерби-
  • първа лига-
  • маркус гиздол

Хулио Веласкес се извини на феновете, а Маркус Гиздол определи победата като резултат от контрола върху мача и работата на целия щаб

Гиздол: Това е само началото; Веласкес: Не заслужавахме този резултат - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

ЦСКА победи Левски с 3:0 във Вечното дерби и оглави класирането в Първа лига. Макс Ебонг и Йоанис Питас дадоха аванс на „червените“ през първото полувреме, а Жан-Филип Гбамен оформи крайния резултат след почивката. Успехът донесе първа загуба на Левски в шампионата през сезона.

ЦСКА вече има 34 точки от 14 мача, докато Левски остана с 32 точки от 13 срещи. Така „сините“ загубиха лидерската позиция, но запазват мач по-малко от съперника си.

Веласкес: Не заслужавахме този резултат

Треньорът на Левски Хулио Веласкес се извини на привържениците, но заяви, че резултатът не отразява напълно случилото се на терена.

„Труден ден за нас. Искам да използвам възможността да се извиня на феновете и да кажа колко съм разочарован от резултата. Ако трябва да анализираме изцяло мача обаче, ние не заслужавахме този резултат“, каза Веласкес.

Испанският специалист посочи грешките при първите две попадения като основна причина за поражението. По думите му Левски е запазил надежда да се върне в мача, но третият гол е направил задачата още по-трудна. „Ако искаш да се надиграваш със силен отбор като ЦСКА, не бива да допускаш глупави голове“, допълни треньорът.

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров също акцентира върху грешките и липсата на достатъчно агресия. „Отдавна не съм виждал нашият отбор да допуска толкова много грешки“, заяви той и добави, че възстановяването на увереността е задача на Хулио Веласкес. Собственикът Атанас Бостанджиев благодари на феновете и каза, че първенството тепърва започва.

Гиздол: Това е само началото

Маркус Гиздол остана доволен от представянето на ЦСКА в първото си дерби срещу Левски. Германският треньор призна, че домакините са започнали по-добре, но според него ЦСКА постепенно е наложил своя стил и е контролирал двубоя.

„Изиграхме страхотен мач. В първите 10 минути Левски беше по-добър, но после намерихме играта си. Справихме се перфектно, особено през второто полувреме, контролирахме срещата“, заяви Гиздол.

Наставникът благодари на медицинския щаб за възстановяването на футболистите след гостуването на Панатинайкос и на привържениците, които подкрепиха отбора в София и Атина. „Направихме първите стъпки към основата, но това е началото“, каза той.

Защитникът Теодор Иванов, който асистира за първия гол, определи успеха като закономерен. „Бяхме по-добри в завършващата фаза. Борихме се повече и закономерно спечелихме“, заяви футболистът.

Какво следва за двата отбора

След паузата за националните отбори Левски ще приеме Локомотив София на 22 ноември. ЦСКА ще продължи програмата си с домакинство на Трабзонспор на 26 ноември в Лигата на конференциите.

Източници: bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ОфицераЗапасняк

    15 0 Отговор
    испанския селяк отиде ли да поздрави Германеца ? не, защото напълни памперса !

    Коментиран от #2

    20:24 08.11.2026

  • 2 Верно ли бе

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "ОфицераЗапасняк":

    Иначе пък е прав - не заслужаваха тоя резултат. Трябваше да е поне 5 : 0 .

    20:28 08.11.2026

  • 3 О Боже!!!

    10 0 Отговор
    Каква срамна загуба! Томето Русев още не могат да го свестят! "Бутонки" май няма да има!

    Коментиран от #17

    20:28 08.11.2026

  • 4 фАНТОМасс

    11 0 Отговор
    Право е испанчето - не заслужаваха 3-0 , а много , много повече. Просто имаха късмет да са само 3 !

    20:30 08.11.2026

  • 5 1914

    9 0 Отговор
    Ако не са Гонзо и БФС да ни подаряват мачове, щяхме да сме в долната половина на таблицата!

    20:31 08.11.2026

  • 6 Дядо ти

    3 4 Отговор
    И двата отбора много добри,то какви ли не хвалби,и накрая Лудогорец шампион хахахаха

    20:31 08.11.2026

  • 7 Петер Брьогел

    8 0 Отговор
    Испанска му работа ! Явно е прихванал да говори глупости от Боримиров !

    20:32 08.11.2026

  • 8 Ало - Ало.....

    6 0 Отговор
    Що бе , Хулио ? Чудесен резултат. Напълно заслужен. Мехлем за синьото общество !

    20:34 08.11.2026

  • 9 Жаба Кикерица

    4 0 Отговор
    Резултатът е ОТЛИЧЕН , а даже и много добър.

    20:36 08.11.2026

  • 10 Шушу Мушу

    4 0 Отговор
    Какво не му харесва на Хулио ? Резултатът си е нормален , закономерен , реален , справедлив , дори красив и изтрезвяващ !

    20:38 08.11.2026

  • 11 насила дарител

    1 0 Отговор
    Трудно му е на Хулио. Винаги друг е виновен ли ?

    20:40 08.11.2026

  • 12 Анонимен

    0 0 Отговор
    Нали взеха Петко Христов , защо държи Кристиян Димитров резерва , като едва бягаше.

    20:40 08.11.2026

  • 13 Тото 1 и Тото 2

    0 0 Отговор
    Готови ли сте да залагате колко време му остава на испанеца да е син тренер ?
    Кога ще го сменят ?

    20:43 08.11.2026

  • 14 Мимч

    0 1 Отговор
    Е ще ви видим срещу Транзонспорт колко струвате.Сега хвалбите са излишни,има още много боб да ядете...

    Коментиран от #16

    20:45 08.11.2026

  • 15 Артилерист

    2 0 Отговор
    Според мен изказването "ЦСКА по НИКАКЪВ начин не ни е надиграл" може да спори за приза за най-неадекватно твърдение, щото ПОНЕ ПО РЕЗУЛТАТ ЦСКА надиграва Левски. Но Боримиров никога няма да признае, че Левски е надигран от ЦСКА. За това се иска великодушие и джентълментство ...

    20:53 08.11.2026

  • 16 И срещу отбор от Андора да загубят,

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Мимч":

    днешният резултат е 3 на НУЛА за ЦСКА. Впрочем - тимчето на Лавчис има и по-срамни загуби, за които имат заслуженото прозвище "Евро диоти" - от трактористи, скиори, малтийско аматьори... Нищо ново - с треньор лаладжия и директор безграмотник на нивото на гордостта си Гонзо...

    20:54 08.11.2026

  • 17 свиреп ОХЛЮВ

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "О Боже!!!":

    Утре сутрин вижте лицето на водещия по БНТ1 в сутрешния блок Симеон ! Горкото момче , какво ли ще каже , кършейки ръце ?

    20:55 08.11.2026

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