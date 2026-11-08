Гиздол: Това е само началото; Веласкес: Не заслужавахме този резултат

ЦСКА победи Левски с 3:0 във Вечното дерби и оглави класирането в Първа лига. Макс Ебонг и Йоанис Питас дадоха аванс на „червените“ през първото полувреме, а Жан-Филип Гбамен оформи крайния резултат след почивката. Успехът донесе първа загуба на Левски в шампионата през сезона.

ЦСКА вече има 34 точки от 14 мача, докато Левски остана с 32 точки от 13 срещи. Така „сините“ загубиха лидерската позиция, но запазват мач по-малко от съперника си.

Веласкес: Не заслужавахме този резултат

Треньорът на Левски Хулио Веласкес се извини на привържениците, но заяви, че резултатът не отразява напълно случилото се на терена.

„Труден ден за нас. Искам да използвам възможността да се извиня на феновете и да кажа колко съм разочарован от резултата. Ако трябва да анализираме изцяло мача обаче, ние не заслужавахме този резултат“, каза Веласкес.

Испанският специалист посочи грешките при първите две попадения като основна причина за поражението. По думите му Левски е запазил надежда да се върне в мача, но третият гол е направил задачата още по-трудна. „Ако искаш да се надиграваш със силен отбор като ЦСКА, не бива да допускаш глупави голове“, допълни треньорът.

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров също акцентира върху грешките и липсата на достатъчно агресия. „Отдавна не съм виждал нашият отбор да допуска толкова много грешки“, заяви той и добави, че възстановяването на увереността е задача на Хулио Веласкес. Собственикът Атанас Бостанджиев благодари на феновете и каза, че първенството тепърва започва.

Гиздол: Това е само началото

Маркус Гиздол остана доволен от представянето на ЦСКА в първото си дерби срещу Левски. Германският треньор призна, че домакините са започнали по-добре, но според него ЦСКА постепенно е наложил своя стил и е контролирал двубоя.

„Изиграхме страхотен мач. В първите 10 минути Левски беше по-добър, но после намерихме играта си. Справихме се перфектно, особено през второто полувреме, контролирахме срещата“, заяви Гиздол.

Наставникът благодари на медицинския щаб за възстановяването на футболистите след гостуването на Панатинайкос и на привържениците, които подкрепиха отбора в София и Атина. „Направихме първите стъпки към основата, но това е началото“, каза той.

Защитникът Теодор Иванов, който асистира за първия гол, определи успеха като закономерен. „Бяхме по-добри в завършващата фаза. Борихме се повече и закономерно спечелихме“, заяви футболистът.

Какво следва за двата отбора

След паузата за националните отбори Левски ще приеме Локомотив София на 22 ноември. ЦСКА ще продължи програмата си с домакинство на Трабзонспор на 26 ноември в Лигата на конференциите.

Източници: bntnews.bg