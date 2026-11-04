Рафаел Бенитес иска нов шанс във Висшата лига

Рафаел Бенитес заяви, че иска отново да работи в клуб от Висшата лига. 66-годишният испански треньор говори пред talkSPORT и потвърди, че би приел предложение от английски отбор.

„Много ми допада Висшата лига заради интензивността там. Всеки мач, всяка топка е истинско предизвикателство. Фантастично е. Проблемът е, че трябва да открия подходящия проект“, каза Бенитес.

Треньорът отговори утвърдително на въпроса дали би искал да получи нова възможност в Англия. Той не посочи конкретен клуб, към който да се стреми, като подчерта значението на проекта, който би поел.

Бенитес допълни, че продължава да следи внимателно случващото се в Серия „А“, Ла Лига и Лига 1. В момента испанецът е част от Техническата наблюдателна група на УЕФА, която анализира мачове и тактически тенденции и подготвя технически отчети.

Последният му клуб беше Панатинайкос. Бенитес напусна гръцкия отбор през май 2026 година, след като начело на тима беше в продължение на един сезон.

Във Висшата лига Бенитес е водил Ливърпул, Челси, Нюкасъл и Евертън. Най-дългият му престой в Англия беше начело на Ливърпул, с който спечели Шампионската лига през 2005 година.

Испанецът има опит и в други водещи първенства, сред които Ла Лига, Серия „А“ и френската Лига 1. Засега Бенитес остава без клуб, докато продължава работата си с техническата група на УЕФА.