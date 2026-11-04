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Две жени ще ръководят мачове от 15-ия кръг на Втора лига

Две жени ще ръководят мачове от 15-ия кръг на Втора лига

4 Ноември, 2026 22:31 338 1

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Християна Гутева получи назначение за Спартак Плевен – Добруджа, а Кристина Георгиева ще свири Берое – Пирин

Две жени ще ръководят мачове от 15-ия кръг на Втора лига - 1
Снимка: Факти.БГ
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Две жени ще бъдат главни съдии на мачове от 15-ия кръг на Втора лига. Християна Красимирова Гутева получи назначение за двубоя между Спартак Плевен и Добруджа, а Кристина Георгиева Георгиева ще ръководи срещата Берое Стара Загора – Пирин Благоевград. Назначенията са обявени от Съдийската комисия към Българския футболен съюз.

И двата мача са насрочени за 8 ноември от 16:30 часа. На стадиона в Плевен асистент-съдии на Гутева ще бъдат Венелин Павлов Иванов и Веселин Ангелов Шопов. Четвърти съдия е Христо Митков Минчев, а съдийски наблюдател ще бъде Николай Тодоров Петров.

В Стара Загора Кристина Георгиева ще работи с Павлета Веселинова Рашкова и Християн Антонов Терзиев. Четвърти съдия е Николай Диянов Запрянов, а съдийски наблюдател – Стоян Христов Денев.

Кръгът започва с Вихрен Сандански – Локомотив Горна Оряховица на 8 ноември от 14:30 часа. Главен съдия ще бъде Иво Петров Иванов.

Останалите срещи в неделя са Хебър Пазарджик – Марек Дупница и Лудогорец II – Несебър, и двете от 16:30 часа. Техни главни съдии са съответно Кристиан Младенов Тодоров и Георги Петров Стоянов.

На 9 ноември от 14:30 часа са ЦСКА II – Рилски спортист и Черноморец Бургас – Янтра Габрово. Срещите ще бъдат ръководени съответно от Ивайло Красимиров Ненков и Михаел Петков Павлов.

В понеделник от 17:30 часа са двубоите Етър Велико Търново – Монтана и Фратрия – Спортист Своге. Главни съдии са Георги Георгиев Спасов и Камен Ташев Терзиев.


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    Мъжете във футболният свят свършиха ли, или трябва като папагали да копираме изтрещелият запад?

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