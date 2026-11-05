Само ПСЖ и Реал са перфектни след четири кръга в Шампионската лига

ПСЖ и Реал (Мадрид) са единствените два отбора с пълен актив след четири кръга в основната фаза на Шампионската лига. И двата състава имат по 12 точки, докато словашкият Слован (Братислава) е единственият тим без спечелена точка. След четири мача неговата голова разлика е 1:17.

ПСЖ впечатлява и с атакуващите си показатели. Френският клуб е отбелязал 20 гола, като сред резултатите му са победи с по четири попадения над Манчестър Сити и Барселона. Реал също остава без загуба и заема челна позиция заедно с носителя на трофея.

След ПСЖ и Реал в първата осмица се намират Арсенал, Комо, Барселона, Астън Вила, Манчестър Сити и Ливърпул. Място сред първите осем е важно, защото осигурява директно класиране за осминафиналите. Отборите, които завършат от девето до 24-то място, ще трябва да преминат през плейоф, докато тимовете от 25-о до 36-о място отпадат от турнира.

Единственият голям фаворит, който към момента е извън топ 8, е Байерн (Мюнхен). Германският шампион все пак остава в позиция да продължи към елиминациите, независимо дали ще го направи директно или през плейофния кръг.

Статистическият модел на Football Meets Data определя Реал и ПСЖ като почти сигурни участници в топ 8. Шансовете на мадридчани са оценени на 98,8 процента, а тези на парижани – на 98 процента. Арсенал получава 89,7 процента, а Барселона – 84,2 процента.

Към тази група според прогнозата най-вероятно ще се присъединят Байерн, Манчестър Сити, Ливърпул и Клуб Брюж. Белгийският отбор има 9 точки и би се превърнал в една от големите изненади, ако запази място сред първите осем. До края на основната фаза Брюж ще домакинства на Ливърпул и Бодьо, а ще гостува на Наполи и Щутгарт.

Сред тимовете от петте най-силни европейски първенства, които в момента са извън топ 8, са Наполи, Виляреал, РБ Лайпциг, Ланс и Лил. Прогнозите сочат, че Ланс и Лил са най-застрашени да приключат европейското си участие още в тази фаза.

Очакванията са сред отпадащите да бъдат още Бодьо, ЛАСК Линц, Фейенорд, Шахтьор Донецк, Викинг, АЕК Атина, Славия Прага, Сабах и Слован. До края остават още четири кръга, което оставя възможност за промени както в челото, така и в зоната на елиминациите.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore