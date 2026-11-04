Калояна Налбантова отпадна на старта в Южна Корея след загуба от олимпийската шампионка

Първата ракета на България в женския бадминтон Калояна Налбантова приключи участието си още в първия кръг на турнира от категория „Супер 500“ в Йосу Сити, Южна Корея.

Българката не успя да се противопостави на лидерката в световната ранглиста и поставена под №1 в схемата Ан Се-йон. Представителката на домакините, която е олимпийска и световна шампионка, се наложи убедително с 21:6, 21:8.

Това беше четвърта загуба за Налбантова в сблъсъците ѝ с корейската звезда. Двете се срещнаха за първи път по време на Олимпийските игри в Париж през 2024 година. Българката заема 36-ото място в световната ранглиста.

Междувременно сестрите Габриела и Стефани Стоеви ще започнат участието си в надпреварата при женските двойки от втория кръг. Българките са поставени под №1 в схемата и заемат деветата позиция в световната ранглиста.

Първите им съпернички ще бъдат японките Ририна Хирамото и Чихару Шида.