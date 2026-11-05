Националите се прибират веднага след мача в Талин

Българският национален отбор ще се прибере веднага след мача с Естония в Талин на 16 ноември. Двубоят от Лигата на нациите ще започне в 19:00 часа.

Тимът ще стартира подготовката си в неделя на базата в „Бояна“ за предстоящите срещи с Исландия и Естония. Първият мач е на 13 ноември в Пловдив и ще започне в 21:45 часа.

Националите ще заминат за Естония на 15 ноември с чартърен полет от летище „Васил Левски“ в София. Излитането е планирано за 10:00 часа.

След срещата с Естония футболистите ще се отправят директно към България. Двата мача са част от програмата на националния отбор в Лигата на нациите.