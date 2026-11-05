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Националите се прибират веднага след мача в Талин

Националите се прибират веднага след мача в Талин

5 Ноември, 2026 15:29 387 1

  • български национален отбор-
  • лига на нациите-
  • естония-
  • исландия-
  • талин

България ще започне подготовка за Исландия и Естония в неделя. Тимът пътува за Талин с чартър на 15 ноември

Националите се прибират веднага след мача в Талин - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българският национален отбор ще се прибере веднага след мача с Естония в Талин на 16 ноември. Двубоят от Лигата на нациите ще започне в 19:00 часа.

Тимът ще стартира подготовката си в неделя на базата в „Бояна“ за предстоящите срещи с Исландия и Естония. Първият мач е на 13 ноември в Пловдив и ще започне в 21:45 часа.

Националите ще заминат за Естония на 15 ноември с чартърен полет от летище „Васил Левски“ в София. Излитането е планирано за 10:00 часа.

След срещата с Естония футболистите ще се отправят директно към България. Двата мача са част от програмата на националния отбор в Лигата на нациите.


София / България
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  • 1 Гонзу

    0 0 Отговор
    Прибират се бързо за да ми помагат за домашното по български.

    15:42 05.11.2026

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