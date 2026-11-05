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Локомотив София назначи временен треньор след раздялата с Пенев

Локомотив София назначи временен треньор след раздялата с Пенев

5 Ноември, 2026 20:11 539 0

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  • септември-
  • български футбол

Директорът на детско-юношеската школа Александър Георгиев ще води „железничарите“ срещу Септември. Клубът преговаря за постоянен наставник

Локомотив София назначи временен треньор след раздялата с Пенев - 1
Снимка: facebook
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Локомотив София назначи Александър Георгиев за временен треньор на представителния отбор след раздялата с Любослав Пенев. Директорът на детско-юношеската школа ще води „железничарите“ в предстоящия мач срещу Септември.

Двубоят ще се играе на стадион „Георги Аспарухов“ от 17:00 часа. За Георгиев това ще бъде второ временно назначение начело на Локомотив София през годината.

В екипа му влизат помощник-треньорите Костадин Велков и Кристиян Величков. Кондиционен специалист ще бъде Васил Цветков, треньор на вратарите остава Владимир Манолков, а анализатор ще бъде Емил Енчев.

Клубът води преговори за постоянен старши треньор, но до назначаването му отборът ще бъде ръководен от Георгиев.

Локомотив София заема 12-о място в елитното първенство с 9 точки. В шампионата участват 14 отбора. Раздялата с Любослав Пенев е свързана с липсата на резултати, а временното решение трябва да осигури подготовката и ръководството на тима за следващия мач.


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