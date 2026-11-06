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Антонели ще кара със специална каска на Сена в Бразилия

Антонели ще кара със специална каска на Сена в Бразилия

6 Ноември, 2026 11:20 410 0

  • кими антонели-
  • айртон сена-
  • формула 1-
  • гран при на сао пауло

Световният шампион във Формула 1 ще почете своя идол на „Интерлагос“. Дизайнът включва символи от кариерата на легендарния бразилец

Антонели ще кара със специална каска на Сена в Бразилия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Кими Антонели ще използва специална каска, посветена на Айртон Сена, в Гран при на Сао Пауло. За италианския пилот на „Мерцедес“ това ще бъде първото състезание след спечелването на световната титла във Формула 1.

Антонели стана шампион след третото си място в Гран при на Мексико. На 20 години той постави рекорд като най-младия носител на титлата в историята на Формула 1.

„Това означава изключително много за мен. Почит към моя идол и към Бразилия“, написа Антонели при представянето на каската.

Дизайнът е изграден основно в зелено и жълто, цветовете, с които най-често се свързва каската на Сена и бразилският флаг. Добавени са сини детайли, а по контурите присъстват цветовете на италианския трибагреник.

Един от най-важните символи е препратката към шестата предавка. През 1991 г. Сена печели първото си домашно Гран при на „Интерлагос“, въпреки че в заключителните обиколки скоростната кутия на неговия „Макларън“ започва да отказва. Бразилецът продължава със заседнала шеста предавка и запазва първата позиция до финала.

„Едно от най-великите му състезания беше на „Интерлагос“ през 1991 година, когато спечели само с шеста предавка. Това показва неговата отдаденост и страст. Той просто отказа да се предаде“, разказа Антонели пред TV Globo.

По каската има още препратки към Сена, сред които характерното лого с буквата „S“ и звезди, свързани с кариерата му.

Антонели използва номер 12 във Формула 1. Със същия номер Сена печели първата си световна титла през 1988 г. с „Макларън“.

Връзката между италианеца и бразилската легенда продължи и през миналия сезон. При първото си участие в Сао Пауло през 2025 г. Антонели посети гроба на Сена, а в състезанието завърши втори зад Ландо Норис.

Преди тазгодишния старт Антонели се срещна със семейството на Сена и седна в кокпита на болид „Лотус“, управляван от трикратния световен шампион.

„Наследството на Айртон ще живее завинаги. Историята на „Интерлагос“ е толкова специална и означава много за бразилците“, заяви Антонели.

Гран при на Сао Пауло ще бъде второто участие на италианеца на легендарната писта. Той ще излезе на трасето като действащ световен шампион и с каска, създадена като лична почит към един от най-влиятелните пилоти в историята на Формула 1.


Бразилия
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