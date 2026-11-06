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ЕС: Още много работа остава до мира в Украйна
  Тема: Украйна

ЕС: Още много работа остава до мира в Украйна

6 Ноември, 2026 19:51 1 081 45

  • украйна-
  • европейски съюз-
  • нато-
  • преговори-
  • абу даби-
  • володимир зеленски-
  • русия

Предстоящите преговори между Русия и Украйна ще се проведат на 10 и 11 ноември в Абу Даби с посредничеството на САЩ

ЕС: Още много работа остава до мира в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Европейският съюз и НАТО предупредиха, че предстои още много работа, преди да бъде постигнат справедлив и траен мир в Украйна. Изявлението беше направено преди насрочените за 10 и 11 ноември преговори между Русия и Украйна в Абу Даби, които ще се проведат с посредничеството на Съединените щати.

„Всички ние желаем скоро да бъде постигнато мирно споразумение, но предстои още много работа, за да се стигне дотам“, заяви говорителката на Европейската комисия Паула Пиньо.

Разговори в Брюксел преди срещата в Абу Даби

На 5 ноември в Брюксел се проведоха разговори между представители на НАТО, САЩ, Украйна, Европейския съюз и няколко европейски държави. Говорителката на НАТО Алисън Харт заяви, че срещата е имала за цел да допринесе за постигането на справедлив и траен край на войната в Украйна.

Предстоящите разговори в Абу Даби са поредният опит да се намери решение на конфликта. От европейска страна беше подчертано, че въпросите, засягащи сигурността на Европейския съюз, не могат да бъдат решавани без участието на самия съюз.

„От само себе си се разбира, че Европейският съюз е този, който трябва да взема решения по въпроси, засягащи собствената му сигурност“, каза Паула Пиньо.

Вашингтон говори за нова архитектура за сигурност

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че очаква „много голяма“ сделка с Русия относно Украйна, която според него би могла да обхване цяла Европа.

Джаред Къшнър, зет на американския президент, определи целта като създаване на по-широка европейска архитектура за сигурност. Той подчерта, че НАТО ще остане „в основата на европейската колективна отбрана“, а инициативата ще се гради върху съществуващите институции и ангажименти.

„Нашата цел е да въведем конкретни механизми, които да отговорят на опасенията за сигурността на всички страни, да намалят риска от бъдещи конфликти и да създадат по-стабилна и предвидима среда за сигурност“, заяви Къшнър.

Така преди разговорите в Абу Даби остават нерешени както въпросите около прекратяването на войната в Украйна, така и бъдещите гаранции за сигурност в Европа.

Източници: bta.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    28 2 Отговор
    САЩ ви прехвърли разходите, вие лапайте мухите

    Коментиран от #17

    19:54 06.11.2026

  • 2 Робот

    28 2 Отговор
    Пак ли иска пари ..? Или бомби..? В момента за ядене му остана капитулацията която дори и слепите Дойче веле и ройтерите взеха да виждат..

    19:55 06.11.2026

  • 3 Мирът

    26 2 Отговор
    ще дойде с капитулацията на укра! Само тогава!

    19:56 06.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Лелеее

    20 3 Отговор
    Скасале са се от работа за мир Ес и Нато... Резултатът е 5 г. война?!

    19:57 06.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дон Корлеоне

    5 15 Отговор
    Докъде стигна нафтата на Хаяско?

    Коментиран от #27

    19:59 06.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Затъваме все по-дълбоко водени

    19 2 Отговор
    от самозалъгващи се управляващи

    20:02 06.11.2026

  • 12 Ами

    19 2 Отговор
    Това не са преговори, а разговори.
    И не се знае дали ще ги има.
    И забравете за това мирно споразумение,
    всичко ще се решава на бойното поле.

    Коментиран от #29

    20:03 06.11.2026

  • 13 съвсем вярно

    8 6 Отговор
    така е цифрите сочат че има още украинци руснаците се оказаха лоши и пазят мирното население и плана на есссер не се получава добре…

    20:04 06.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Европеец

    15 12 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    Така е прав си..... Но какво да искаш от ЕС, който се управлява от една помощник-гинеколожка.... Сбъркана е работа.....

    Коментиран от #25

    20:08 06.11.2026

  • 18 Ами напънете се щом малко остана

    12 12 Отговор
    Изпратете на зеленски и хунтата още няколко стотин милиарда.

    20:08 06.11.2026

  • 19 Елементарно

    18 16 Отговор
    Докато дъртия фашист е на власт ... няма как да има мир в Украйна .
    На диктатора подъл му трябва някаква "пАбеда" за да спре войната .

    20:09 06.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Пич

    17 19 Отговор
    Тъй като Урсулианците биват ритани повече от онова куче, тяхната пропаганда се опитва да ни внуши, че са значителни!!!
    Както в днешна статия глупака Рюте се опитва да внуши, че войната в Украйна щяла да завърши без победители!!! Защото вече знаят, че са загубили!!!

    Коментиран от #28, #34, #42

    20:12 06.11.2026

  • 22 Хахаха!🎺🥳😀

    9 5 Отговор
    "ЕС: Още много работа остава до мира в Украйна"

    Още много отвличания в къщите на ужасите и бой с лопати за откуп.

    20:15 06.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Хипотетично

    5 7 Отговор
    Справедлив мир би бил договорен едва след снимка с лентичка на първа страница на московската преса.

    20:16 06.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 С чужда пита помен правят

    7 4 Отговор
    ЕК първо да изпрати в Украйна парите на Кая и Урсула, а след това и заплатите си.

    Коментиран от #31

    20:18 06.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 прозрение

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ами":

    Може да го съобщиш дипломатично :) на... премиера.

    Коментиран от #39

    20:20 06.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Подобрекъсно

    2 2 Отговор
    Мъск публикува отново публикация в социалните медии , в която твърди, че SpaceX е допуснала грешка, като е предала хиляди безплатни спътници Starlink на Украйна и е плащала милиони долари на месец за поддръжката им по време на началните етапи на противопоставянето

    20:22 06.11.2026

  • 33 ?????

    3 2 Отговор
    То е толкова просто - реабилитират общата история, общия език, общата църква.
    Търгуват и с Европа и с Русия.
    Но тва новите апологети на Drang Nach Osten не ги устройва.
    Те както винаги всеки 100 години забравят миналите уроци и пак тръгват на изток за нови активи.
    Засега имат късмет щото Путин е на власт.
    След него ще е лошо за тях.
    А и за нас щото както винаги пак сме от страната на булката.

    20:23 06.11.2026

  • 34 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Пич":

    Рюте бомби Путин
    Кой ли е глупак

    Коментиран от #43

    20:23 06.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Kого предупреждават

    2 2 Отговор
    психарите от ЕС, че още много работа остава до мира в Украйна?
    Зеленски ще го работят още? Украинците ли ще ги работят до последния украинец? Данъкоплатците си ли, има още какво да изработват?

    Няма ли да изплюят камъчето най-накрая, какво точно разбират под "справедлив мир" или им е неудобно, и не смеят?
    Някой журналист няма ли да събере кураж, да ги попита най-накрая?

    20:25 06.11.2026

  • 37 Превеждам:

    2 2 Отговор
    Още много пари и оръжия трябват, преди да бъде постигнат справедлив и траен мир в Украйна. Стегнете коланите!

    20:28 06.11.2026

  • 38 Имамбаялдъ

    1 1 Отговор
    Точно, колкото да дойде време за да се пенсионира с орден налииии 😀

    20:29 06.11.2026

  • 39 Ами

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "прозрение":

    На премиера това му е ясно.
    Да му мислят ония дето гуруто им подписа десет годишно споразумение
    за сътрудничество в областта на сигурността с окраина.
    Така, че някой хора да стягат мешките.

    Коментиран от #45

    20:29 06.11.2026

  • 40 666

    1 1 Отговор
    Работата на ЕС е да дават пари и оръжие

    20:30 06.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Който

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Пита!

    20:37 06.11.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 ?????

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ами":

    А що сегашният премиер не го разторгне тва споразумение например щото служебен премиер няма право да подписва такива споразумения?
    Или Радев го е страх?

    20:51 06.11.2026

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