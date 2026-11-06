"ЕС: Още много работа остава до мира в Украйна"

Европейският съюз и НАТО предупредиха, че предстои още много работа, преди да бъде постигнат справедлив и траен мир в Украйна. Изявлението беше направено преди насрочените за 10 и 11 ноември преговори между Русия и Украйна в Абу Даби, които ще се проведат с посредничеството на Съединените щати.

„Всички ние желаем скоро да бъде постигнато мирно споразумение, но предстои още много работа, за да се стигне дотам“, заяви говорителката на Европейската комисия Паула Пиньо.

Разговори в Брюксел преди срещата в Абу Даби

На 5 ноември в Брюксел се проведоха разговори между представители на НАТО, САЩ, Украйна, Европейския съюз и няколко европейски държави. Говорителката на НАТО Алисън Харт заяви, че срещата е имала за цел да допринесе за постигането на справедлив и траен край на войната в Украйна.

Предстоящите разговори в Абу Даби са поредният опит да се намери решение на конфликта. От европейска страна беше подчертано, че въпросите, засягащи сигурността на Европейския съюз, не могат да бъдат решавани без участието на самия съюз.

„От само себе си се разбира, че Европейският съюз е този, който трябва да взема решения по въпроси, засягащи собствената му сигурност“, каза Паула Пиньо.

Вашингтон говори за нова архитектура за сигурност

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че очаква „много голяма“ сделка с Русия относно Украйна, която според него би могла да обхване цяла Европа.

Джаред Къшнър, зет на американския президент, определи целта като създаване на по-широка европейска архитектура за сигурност. Той подчерта, че НАТО ще остане „в основата на европейската колективна отбрана“, а инициативата ще се гради върху съществуващите институции и ангажименти.

„Нашата цел е да въведем конкретни механизми, които да отговорят на опасенията за сигурността на всички страни, да намалят риска от бъдещи конфликти и да създадат по-стабилна и предвидима среда за сигурност“, заяви Къшнър.

Така преди разговорите в Абу Даби остават нерешени както въпросите около прекратяването на войната в Украйна, така и бъдещите гаранции за сигурност в Европа.

Източници: bta.bg