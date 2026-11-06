"ЕС: Още много работа остава до мира в Украйна"

Европейският съюз и НАТО предупредиха, че предстои още много работа, преди да бъде постигнат справедлив и траен мир в Украйна. Изявлението беше направено преди насрочените за 10 и 11 ноември преговори между Русия и Украйна в Абу Даби, които ще се проведат с посредничеството на Съединените щати.
„Всички ние желаем скоро да бъде постигнато мирно споразумение, но предстои още много работа, за да се стигне дотам“, заяви говорителката на Европейската комисия Паула Пиньо.
Разговори в Брюксел преди срещата в Абу Даби
На 5 ноември в Брюксел се проведоха разговори между представители на НАТО, САЩ, Украйна, Европейския съюз и няколко европейски държави. Говорителката на НАТО Алисън Харт заяви, че срещата е имала за цел да допринесе за постигането на справедлив и траен край на войната в Украйна.
Предстоящите разговори в Абу Даби са поредният опит да се намери решение на конфликта. От европейска страна беше подчертано, че въпросите, засягащи сигурността на Европейския съюз, не могат да бъдат решавани без участието на самия съюз.
„От само себе си се разбира, че Европейският съюз е този, който трябва да взема решения по въпроси, засягащи собствената му сигурност“, каза Паула Пиньо.
Вашингтон говори за нова архитектура за сигурност
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че очаква „много голяма“ сделка с Русия относно Украйна, която според него би могла да обхване цяла Европа.
Джаред Къшнър, зет на американския президент, определи целта като създаване на по-широка европейска архитектура за сигурност. Той подчерта, че НАТО ще остане „в основата на европейската колективна отбрана“, а инициативата ще се гради върху съществуващите институции и ангажименти.
„Нашата цел е да въведем конкретни механизми, които да отговорят на опасенията за сигурността на всички страни, да намалят риска от бъдещи конфликти и да създадат по-стабилна и предвидима среда за сигурност“, заяви Къшнър.
Така преди разговорите в Абу Даби остават нерешени както въпросите около прекратяването на войната в Украйна, така и бъдещите гаранции за сигурност в Европа.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе
Коментиран от #17
19:54 06.11.2026
2 Робот
19:55 06.11.2026
3 Мирът
19:56 06.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Лелеее
19:57 06.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Дон Корлеоне
Коментиран от #27
19:59 06.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Затъваме все по-дълбоко водени
20:02 06.11.2026
12 Ами
И не се знае дали ще ги има.
И забравете за това мирно споразумение,
всичко ще се решава на бойното поле.
Коментиран от #29
20:03 06.11.2026
13 съвсем вярно
20:04 06.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
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17 Европеец
До коментар #1 от "Абе":Така е прав си..... Но какво да искаш от ЕС, който се управлява от една помощник-гинеколожка.... Сбъркана е работа.....
Коментиран от #25
20:08 06.11.2026
18 Ами напънете се щом малко остана
20:08 06.11.2026
19 Елементарно
На диктатора подъл му трябва някаква "пАбеда" за да спре войната .
20:09 06.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Пич
Както в днешна статия глупака Рюте се опитва да внуши, че войната в Украйна щяла да завърши без победители!!! Защото вече знаят, че са загубили!!!
Коментиран от #28, #34, #42
20:12 06.11.2026
22 Хахаха!🎺🥳😀
Още много отвличания в къщите на ужасите и бой с лопати за откуп.
20:15 06.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Хипотетично
20:16 06.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 С чужда пита помен правят
Коментиран от #31
20:18 06.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 прозрение
До коментар #12 от "Ами":Може да го съобщиш дипломатично :) на... премиера.
Коментиран от #39
20:20 06.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Подобрекъсно
20:22 06.11.2026
33 ?????
Търгуват и с Европа и с Русия.
Но тва новите апологети на Drang Nach Osten не ги устройва.
Те както винаги всеки 100 години забравят миналите уроци и пак тръгват на изток за нови активи.
Засега имат късмет щото Путин е на власт.
След него ще е лошо за тях.
А и за нас щото както винаги пак сме от страната на булката.
20:23 06.11.2026
34 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #21 от "Пич":Рюте бомби Путин
Кой ли е глупак
Коментиран от #43
20:23 06.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Kого предупреждават
Зеленски ще го работят още? Украинците ли ще ги работят до последния украинец? Данъкоплатците си ли, има още какво да изработват?
Няма ли да изплюят камъчето най-накрая, какво точно разбират под "справедлив мир" или им е неудобно, и не смеят?
Някой журналист няма ли да събере кураж, да ги попита най-накрая?
20:25 06.11.2026
37 Превеждам:
20:28 06.11.2026
38 Имамбаялдъ
20:29 06.11.2026
39 Ами
До коментар #29 от "прозрение":На премиера това му е ясно.
Да му мислят ония дето гуруто им подписа десет годишно споразумение
за сътрудничество в областта на сигурността с окраина.
Така, че някой хора да стягат мешките.
Коментиран от #45
20:29 06.11.2026
40 666
20:30 06.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Който
До коментар #34 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Пита!
20:37 06.11.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 ?????
До коментар #39 от "Ами":А що сегашният премиер не го разторгне тва споразумение например щото служебен премиер няма право да подписва такива споразумения?
Или Радев го е страх?
20:51 06.11.2026