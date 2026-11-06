Карлос Насар влезе в топ 10 с двубой от 415 кг

Карлос Насар влезе в топ 10 на световната ранглиста за най-големите двубои през 2026 година. Българският щангист постигна 415 кг на световното първенство в Нинбо и дели деветото място с арменеца Гарик Карапетян.

Разликата между двамата е в личното тегло. Карапетян е записал същия резултат на европейското първенство в Батуми при тегло 109,43 кг, докато Насар е бил 94,5 кг. Осми е Йеонгван Сон от Република Корея с 419 кг при лично тегло 149,23 кг.

Най-големият двубой през годината е на Гор Тигран Минасян от Бруней. През май в Кандахар той е събрал 457 кг при лично тегло 157,03 кг. Втори е Вараздат Лалаян от Армения с 451 кг, а трети е иранецът Алиреза Йосуфи с 445 кг при тегло 199,39 кг.

Данил Вагайцев заема четвъртото място с 425 кг, Хуанхуа Лию е пети с 420 кг, а колумбиецът Рафаел де Хесус Серо Кастио е шести с 419 кг. Тимур Наниев е седми с 418 кг. Постижението на Насар извади от челната десетка натурализирания румънец Луис Мануел Лорет Родригес, който има 414 кг.

Двубоят в Нинбо донесе на Насар и 1298 точки по системата GAMX. Тя се използва за сравнение на резултатите между различните категории и замени познатите до миналата година системи „Роби“ и „Синклер“. Над 600 точки се определят като изключително постижение, а резултатът на българина е повече от два пъти по-висок.

Най-високото преизчислено постижение остава това на Наим Сюлейманоглу, който е получил 1725 точки за представянето си в Сеул. Насар вече има два двубоя от по 370 кг и повече в кариерата си. Първият е в германската Бундеслига, малко след олимпийската му титла в Париж. Тогава при лично тегло 93,9 кг той е вдигнал по 185 кг в изхвърлянето и изтласкването.

Победата в Нинбо е десетата поредна за Насар на голям шампионат. Следващото му състезание е олимпийската квалификация в Доха, където категорията му е насрочена за 18:00 часа българско време на 14 декември.

В предварителните заявки за турнира са включени 93 щангисти. Окончателният стартов списък ще бъде публикуван след края на световното първенство.