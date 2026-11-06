Новини
Спорт »
Други спортове »
Карлос Насар влезе в топ 10 с двубой от 415 кг
  Тема: Български спортни успехи

Карлос Насар влезе в топ 10 с двубой от 415 кг

6 Ноември, 2026 10:29 1 038 0

  • карлос насар-
  • вдигане на тежести-
  • световно първенство-
  • олимпийска квалификация

Българинът дели деветото място в световната ранглиста за 2026 година и записа 1298 точки по системата GAMX

Карлос Насар влезе в топ 10 с двубой от 415 кг - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Карлос Насар влезе в топ 10 на световната ранглиста за най-големите двубои през 2026 година. Българският щангист постигна 415 кг на световното първенство в Нинбо и дели деветото място с арменеца Гарик Карапетян.

Разликата между двамата е в личното тегло. Карапетян е записал същия резултат на европейското първенство в Батуми при тегло 109,43 кг, докато Насар е бил 94,5 кг. Осми е Йеонгван Сон от Република Корея с 419 кг при лично тегло 149,23 кг.

Най-големият двубой през годината е на Гор Тигран Минасян от Бруней. През май в Кандахар той е събрал 457 кг при лично тегло 157,03 кг. Втори е Вараздат Лалаян от Армения с 451 кг, а трети е иранецът Алиреза Йосуфи с 445 кг при тегло 199,39 кг.

Данил Вагайцев заема четвъртото място с 425 кг, Хуанхуа Лию е пети с 420 кг, а колумбиецът Рафаел де Хесус Серо Кастио е шести с 419 кг. Тимур Наниев е седми с 418 кг. Постижението на Насар извади от челната десетка натурализирания румънец Луис Мануел Лорет Родригес, който има 414 кг.

Двубоят в Нинбо донесе на Насар и 1298 точки по системата GAMX. Тя се използва за сравнение на резултатите между различните категории и замени познатите до миналата година системи „Роби“ и „Синклер“. Над 600 точки се определят като изключително постижение, а резултатът на българина е повече от два пъти по-висок.

Най-високото преизчислено постижение остава това на Наим Сюлейманоглу, който е получил 1725 точки за представянето си в Сеул. Насар вече има два двубоя от по 370 кг и повече в кариерата си. Първият е в германската Бундеслига, малко след олимпийската му титла в Париж. Тогава при лично тегло 93,9 кг той е вдигнал по 185 кг в изхвърлянето и изтласкването.

Победата в Нинбо е десетата поредна за Насар на голям шампионат. Следващото му състезание е олимпийската квалификация в Доха, където категорията му е насрочена за 18:00 часа българско време на 14 декември.

В предварителните заявки за турнира са включени 93 щангисти. Окончателният стартов списък ще бъде публикуван след края на световното първенство.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове