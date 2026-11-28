Мачът между „Марсилия“ и „Левски“ е трябвало да бъде прекратен заради инцидентите по трибуните, заяви треньорът на българския отбор Хулио Веласкес. Срещата на стадион „Велодром“ на 26 ноември завърши с победа на домакините с 1:0, но остана в сянката на нападението над привърженици на „Левски“.

„Мачът трябваше да бъде спрян“, каза Веласкес, като уточни, че според него това е трябвало да се случи най-късно на почивката. Той добави, че не е разбрал какво става по трибуните до края на срещата, а след това е видял снимки и видеозаписи от случилото се.

„Футболът не е това, спортът не е това“, заяви испанският специалист. По думите му обяснението, че прекратяването на двубоя можело да доведе до по-сериозни инциденти на терена, не е достатъчно оправдание. Веласкес посочи, че на първо място трябва да стоят ценностите, уважението и безопасността.

Снимка: БГНЕС/ЕРА

11 пострадали след нападението

При сблъсъците на трибуните са пострадали общо 11 души, като трима от тях са останали в болница. Според информацията, цитирана от БНТ, сред проверяваните версии има нападения от френски привърженици срещу български фенове, а прокуратурата в Марсилия разследва предполагаемо хулиганство. Има разследване и срещу български фенове за предполагаеми нацистки жестове.

УЕФА е назначила дисциплинарни инспектори, които трябва да проучат инцидентите и наличните доказателства. Българският футболен съюз заяви, че ще окаже съдействие на пострадалите и близките им, както и че ще предостави събрани снимки и видеоматериали на УЕФА и на Министерството на външните работи.

Снимка: БГНЕС/ЕРА

„Левски“ остава със 7 точки

На терена „Марсилия“ спечели с 1:0 в петия кръг на основната фаза на Лига Европа. След резултата „Левски“ има 7 точки, а френският тим е с 6. Веласкес заяви, че представянето на неговия отбор е било силно предвид разликата в бюджетите, която според него е около 12 пъти в полза на домакините.

„Честният резултат беше равенството“, каза треньорът, но подчерта, че спортният резултат остава на втори план заради случилото се извън терена.

Следващият мач на „Левски“ в турнира е на 10 декември, когато българският тим приема „Лилестрьом“.

Източници: 24chasa.bg, bntnews.bg