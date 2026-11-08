Полша е в двудневен национален траур след стрелбата в Краков

Полша обяви двудневен национален траур след стрелбата в Краков, при която загинаха шестима души, а 15 бяха ранени. Траурът е в сила на 8 и 9 ноември, след като президентът Карол Навроцки подписа съответния указ.

Нападението беше извършено на 7 ноември на централния площад Ринек Глувни в Краков. Според полицията 24-годишен полски гражданин е стрелял по случайни минувачи от автомобил. Загинали са четири жени и двама мъже.

Сред ранените са двама полицаи, като единият е в тежко състояние. Заподозреният е бил прострелян при задържането и е откаран в болница. Полицията го определя като единствения известен извършител и продължава да изяснява мотивите за нападението.

Разследва се възможна крайна дясна идеология

Вътрешният министър Марчин Кервински заяви, че има индикации, че нападателят е бил повлиян от крайна дясна идеология. По думите му тази версия също ще бъде предмет на разследването.

„Полицията предотврати много по-голямо клане, което иначе можеше да се случи“, каза Кервински, цитиран от Ройтерс. Той посочи, че служителите са реагирали около три минути след подаването на сигнала.

Министърът на отбраната Владислав Косиняк-Камиш определи случилото се като терористичен акт. Засега няма официално потвърден мотив за стрелбата.

Открити са още три тела

След нападението в дома на заподозрения в Островец Швентокшиски, на около 150 километра североизточно от Краков, са открити телата на две жени и един мъж.

Премиерът Доналд Туск заяви, че тримата вероятно са близки роднини на заподозрения. Самоличността им и обстоятелствата около смъртта им обаче все още не са официално потвърдени. Тези случаи се разследват отделно.

Траур в Полша и Краков

По време на националния траур държавните знамена ще бъдат спуснати наполовина. Президентът Навроцки заяви, че мислите му са с жертвите, ранените и техните семейства.

Кметът на Краков Лукаш Гибала обяви градски траур до 11 ноември включително. Отменени са проявите, организирани от общината, общинските звена и общинските дружества. На сградите и превозните средства на градския транспорт ще бъдат поставени знамена на половин мачта или черни ленти.

Източници: apnews.com, investing.com, polskieradio.pl