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Атлетико Мадрид и Барселона спорят за върха в Ла Лига

Атлетико Мадрид и Барселона спорят за върха в Ла Лига

8 Ноември, 2026 08:12 712 0

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Лидерът Барселона гостува на втория Атлетико Мадрид в дербито на 12-ия кръг. Победа за домакините ще ги изведе начело в класирането

Атлетико Мадрид и Барселона спорят за върха в Ла Лига - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Атлетико Мадрид приема Барселона в дербито на 12-ия кръг на Ла Лига. Двубоят на „Рияд Еър Метрополитано“ започва в 21:00 часа местно време, или 22:00 часа българско време. При победа домакините ще съберат 31 точки и ще изпреварят каталунците в класирането.

Барселона е лидер с 30 точки от 11 мача, в които е записал 10 победи и една загуба. Тимът на Ханзи Флик е най-резултатният в първенството с 46 отбелязани гола, но е допуснал 12. Атлетико е втори с 28 точки, девет победи, едно равенство и една загуба. Отборът на Диего Симеоне е вкарал 22 гола и е допуснал само осем.

Домакините преследват осма поредна победа

Атлетико влиза в срещата със серия от седем последователни успеха в Ла Лига. В последните си пет мача мадридчани победиха Реал Мадрид с 2:1, Алавес с 2:1, Еспаньол с 1:0, Депортиво Ла Коруня с 1:0 и Леванте с 2:0. Серията изведе тима близо до върха и превърна двубоя с Барселона в пряк мач за лидерската позиция.

Барселона също ще търси продължение на добрата си реакция след загубата от Реал Мадрид. Каталунците спечелиха последните си два мача с 6:1 срещу Алавес в първенството и с 3:0 срещу Астън Вила в Шампионската лига.

„Планът ни за неделя е да спечелим като гости срещу Атлетико Мадрид“, заяви Ханзи Флик след успеха над Астън Вила.

Барселона има предимство в последните сблъсъци

В последните пет срещи между двата отбора Барселона има три победи, а Атлетико е спечелил два пъти. Каталунците победиха с 2:1 при последното си гостуване в Ла Лига, докато мадридчани взеха успех с 2:0 в Шампионската лига. Двата тима се срещнаха и на полуфиналите за Купата на краля, където размениха убедителни домакински победи.

Резултатът в Мадрид ще има пряко отражение върху битката за титлата преди паузата за националните отбори. При равенство Барселона ще остане начело, а при успех на домакините Атлетико ще оглави класирането за първи път през сезона.

Източници: as.com, europapress.es, sportsmole.co.uk


Испания
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