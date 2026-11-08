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Косич: Победата дава енергия

Косич: Победата дава енергия

8 Ноември, 2026 09:36 321 0

  • ботев враца-
  • локомотив пловдив-
  • душан косич-
  • тодор симов-
  • димитър мрънков

Треньорът на Локо Пд определи успеха като важен за бъдещето, а Тодор Симов посочи разликата в завършващия удар. Димитър Мрънков разказа за първия си гол в елита

Косич: Победата дава енергия - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Локомотив Пловдив спечели с 2:1 гостуването си на Ботев Враца в мач от 13-ия кръг на Първа лига. Крист Лонгвил и 18-годишният Димитър Мрънков дадоха аванс на пловдивчани, а Мартин Смоленски върна домакините в срещата. В края Ботев имаше възможности за изравняване, но не стигна до второ попадение.

Лонгвил откри резултата в 37-ата минута след атака по левия фланг и ниско подаване в наказателното поле. Мрънков първоначално не успя да нанесе точен удар, но топката стигна до Лонгвил, който я изпрати в горния ляв ъгъл.

Вторият гол падна само 15 секунди след почивката. Жулиен Лами изведе Мрънков, а младият нападател реализира с удар по земя за първото си попадение в професионалния футбол. Той асистира и за първия гол, а след мача беше избран за Играч на мача. Три минути по-късно Смоленски намали с удар от границата на наказателното поле.

Косич: Победата дава енергия

Старши треньорът на Локомотив Душан Косич определи двубоя като труден и подчерта значението на спечелените три точки.

„Щастливи сме от резултата. Такива победи могат да ти дадат енергия за бъдещето“, заяви Косич.

Той отличи представянето на Лонгвил и посочи, че младите футболисти на Локомотив ще продължат да получават възможности. Косич добави, че срещу по-опитни съперници това няма да бъде лесно, но изрази удовлетворение от дебютния гол на Мрънков.

Симов: Разликата беше в ефективността

Тодор Симов отдаде поражението на пропуските пред противниковата врата. Според наставника на Ботев Враца неговият отбор е създал положения, но не е успял да ги завърши.

„Разликата е, че Локомотив отправи два удара и вкара два гола“, каза Симов.

Треньорът на врачани похвали футболистите си за опита да се върнат в мача след 0:2. В добавеното време Санянг стреля неточно, а Даниел Генов изпрати топката над напречната греда.

Мрънков: Сбъдната мечта

Героят за Локомотив определи първия си гол в елита като специален момент и благодари на феновете, които подкрепиха отбора във Враца.

„Чувството е уникално, не мога да го опиша с думи. Сбъдната мечта“, заяви Мрънков.

Той посвети попадението на семейството си и подчерта, че подкрепата на привържениците е особено важна в трудния период за пловдивския клуб. След успеха Локомотив събра 12 точки, а Ботев Враца остана с 10. След паузата за националните отбори пловдивчани трябва да гостуват на Септември София.

Източници: sportal.bg, gong.bg, sportni-novini.bg


Враца / България
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