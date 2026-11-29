Сасуоло и Наполи завършиха 0:0 в 13-ия кръг на Серия А. Мачът на „Мапей Стейдиъм – Чита дел Триколоре“ не предложи гол, въпреки че гостите имаха по-голям контрол върху играта и стигнаха до няколко добри възможности пред вратата на Ариянет Мурич.

Вратарят на Сасуоло беше най-ангажираният футболист в началните минути. Мурич се намеси след удари на Ноа Ланг и Амир Рахмани, а преди почивката спаси и опит на Скот Мактоминей. В началото на второто полувреме той отрази и удар на Били Гилмор. Хозяите отговориха с изстрели на Киърън Боуи, Арман Лоренте и Кристиан Торствед, но без да стигнат до гол.

Треньорът на Наполи Масимилиано Алегри потърси промяна в нападението с двойна смяна в 62-ата минута. Давид Нерес и Кристиан Фавасули замениха Матео Политано и Марио Оливера, но и това не помогна на гостите да намерят пролука в защитата на Сасуоло. Домакините също освежиха атаката си, като в края на мача на терена се появиха Лоренцо Липани и Доменико Берарди беше заменен.

Равенството сложи край на серията от седем поредни победи на Наполи срещу Сасуоло в първенството. Преди двубоя неаполитанците имаха шест победи и едно равенство в последните седем срещи между двата състава. За Сасуоло точката е първа срещу Наполи след 2021 г.

Наполи остава осми

След нулевото равенство Наполи събра 19 точки и остана на осмо място. Сасуоло увеличи актива си до 9 точки, но продължава да бъде в долната част на таблицата. Домакините бяха загубили с 0:2 от Дженоа в предишния кръг, докато Наполи беше победил Торино с 1:0.

Преди срещата Роберто Д’Аверса заяви, че срещу Наполи неговият отбор не може да си позволи никакви грешки. „Срещу Наполи не може да се отстъпва нищо“, каза треньорът на Сасуоло, който пое тима през ноември след раздялата с Алберто Акуилани.

Наполи ще изиграе следващия си мач на 5 декември, когато приема Лече в 14-ия кръг на Серия А. Сасуоло ще гостува на Ювентус на 3 декември в осминафинал за Купата на Италия.

Източници: sport.sky.it, tuttosport.com, ilrestodelcarlino.it