ПСЖ подобри 15-годишен рекорд на Реал Мадрид

Пари Сен Жермен постави нов рекорд в Шампионската лига, след като отбеляза четири гола за 16 минути и 2 секунди при победата с 6:0 като гост на „Виляреал“. Така френският тим подобри постижението на „Реал“, което се задържа 15 години.

Головата серия започна в 9-ата минута, когато Жоао Невеш откри резултата. Три минути по-късно Дезире Дуе удвои, а секунди след това Сени Маюлу направи 3:0. Фабиан Руис реализира четвъртото попадение в 17-ата минута, с което рекордът беше официално подобрен.

„Реал“ беше поставил предишното най-добро постижение през ноември 2011 година. Тогава мадридският отбор вкара четири гола за 20 минути при домакинската победа с 6:2 над „Динамо“ (Загреб) на стадион „Сантяго Бернабеу“.

Успехът срещу „Виляреал“ донесе на ПСЖ и втори рекорд. Отборът стана първият гост в историята на турнира, който бележи три пъти в рамките на първите 13 минути. Предишното постижение принадлежеше на „Борусия“ (Дортмунд), който се нуждаеше от 17 минути за три гола при визитата си на „Легия“ във Варшава през 2016 година.

Мачът на 3 ноември 2026 година завърши с шест гола за парижани и без отговор от испанския домакин. Резултатът е потвърден и в официалните резултати на Шампионската лига.