Националът Росен Божинов игра едно полувреме при загуба на Пиза от Авелино

Българският национал Росен Божинов записа 45 минути при поражението на Пиза с 0:2 като гост на Авелино в среща от десетия кръг на италианската Серия Б.

Защитникът се появи на терена след почивката, когато замени Андреа Примасо. До този момент домакините вече имаха преднина, след като Лука Ди Маджо откри резултата в 26-ата минута.

Авелино затвърди успеха си в 59-ата минута, когато Рафаеле Русо реализира второто попадение и оформи крайното 2:0.

С трите спечелени точки Авелино се изравни с Пиза по точков актив, но благодарение на по-добрата си голова разлика изпревари съперника. Така тимът на Росен Божинов заема осмото място в класирането след изиграването на срещата.