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Крузейро и Индепендиенте с драматични победи

Крузейро и Индепендиенте с драматични победи

7 Ноември, 2026 10:00 436 0

  • футбол-
  • мейджър лийг сокър-
  • аржентинско първенство-
  • бразилско първенство-
  • лионел меси

Крузейро надви Баия с 3:2, а Индепендиенте си осигури място в плейофите на аржентинското първенство. В MLS последните резултати са от предходния кръг

Крузейро и Индепендиенте с драматични победи - 1
Снимка: Yahoo
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Крузейро победи Баия с 3:2 в един от най-интересните мачове от последните часове в бразилското първенство. Двубоят от 34-ия кръг се игра на „Минейрао“, а домакините стигнаха до обрат, след като Баия първа поведе.

Кике Оливера даде преднина на гостите в 37-ата минута, но Кайо Жорже изравни още преди почивката. След паузата нападателят се разписа още веднъж, а Бруно Родригес увеличи аванса на Крузейро. Алехо Велис върна интригата в добавеното време, но Баия не успя да стигне до изравняване. След мача треньорът на Крузейро Артур Жорже заяви: „Тази победа е изцяло на играчите. Те бяха неуморни и смели във всеки момент.“

Индепендиенте се класира за плейофите

В Аржентина Индепендиенте победи Депортиво Риестра с 2:1 и си гарантира място в плейофите на турнира Клаусура. Домакините в Авелянеда стигнаха до успеха с голове на Матео Перес Курси и Фелипе Темпоне, като второто попадение падна в края на срещата.

Треньорът на Индепендиенте Хадсон Виеру определи победата като важна крачка за отбора, но призна, че тимът е можел да спечели по-убедително. „Знаехме, че трябва да вкараме повече голове, но не успяхме да контролираме напълно мача“, каза той.

В останалите по-интересни резултати от Аржентина Баракас Сентрал победи Расинг Клуб с 2:0, Сан Лоренсо загуби от Платенсе с 0:2, а Унион Санта Фе спечели срещу Велес Сарсфийлд с 2:0. Срещите бяха част от 16-ия кръг на първенството.

В MLS предстои последният кръг

В американската Мейджър Лийг Сокър предстои заключителният кръг на редовния сезон, в който ще играят всичките 30 отбора. В центъра на вниманието е битката за плейофите и голмайсторската корона. Лионел Меси води в класацията с 26 гола, а Петар Муса от Далас е втори с 22.

Източници: ge.globo.com, ole.com.ar, mlssoccer.com


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