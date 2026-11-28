Демографската криза в България е резултат от процеси, натрупвани с поколения, а обезлюдените райони не могат да бъдат съживени само с покупка на евтини имоти. Това заяви проф. Петър Стоянович в предаването „Тази събота“ по bTV.

Според историка демографският проблем трябва да бъде сред водещите теми на политиката. Той разкритикува липсата на министър, който да отговаря пряко за мерките срещу обезлюдяването.

„В един момент престава да има ученици за училищата, престава да има хора за струговете, престава да има двойки, които да се възпроизвеждат“, каза Стоянович.

Родопите и Странджа остават изолирани

Стоянович посочи Родопите и Странджа като райони, в които липсата на работа, препитание и добра инфраструктура пречи на развитието. По думите му в Родопите положението е по-малко тежко заради близостта до Гърция, докато Странджа остава по-силно изолирана.

Като пример за опит за държавно съживяване на района той припомни проекта „Странджа – Сакар“ от 1980-те години. През април 1982 г. Политбюро на БКП приема постановление за ускорено развитие на района до 1990 г., като са планирани около 4000 работници и специалисти. В Малко Търново е открит и филиал на Института по роботика на БАН.

Проектът обаче не постига трайно обръщане на демографската тенденция. Според Стоянович причината е, че развитието е било организирано изкуствено, без достатъчно устойчиви икономически и социални предпоставки.

Икономическа зона край Малко Търново

Историкът коментира и инициативата на кмета на Бургас Димитър Николов за създаване на свободна икономическа зона в района на Малко Търново. Идеята предвижда особен статут за региона, включително по отношение на митата и данъците.

Според Стоянович подобен проект трябва да съчетава икономически стимули, пътна инфраструктура и опазване на природата. Той посочи близостта до Турция и Истанбул като възможност за привличане на инвестиции, но подчерта, че местното население трябва да участва в развитието на района.

Данните на Националния статистически институт показват мащаба на проблема. Към 31 декември 2025 г. населението на България е 6 423 207 души, което е с 14 153 души по-малко спрямо година по-рано. Всички области са с отрицателен естествен прираст, а 192 населени места са без нито един жител.

Шанс за забавяне, но не и за спиране

Стоянович заяви, че спадът може да бъде забавен чрез намаляване на детската смъртност, подпомагане на младите семейства и привличане на хора с български корени от Северна Македония, Бесарабия и други региони.

„Имаме някакъв шанс тенденцията да бъде забавена. Тя е абсолютно невъзможно да бъде спряна“, каза историкът. Според него възстановяването на обезлюдените райони изисква дългосрочна политика, при която държавата, общините и частните инвеститори действат заедно.

Източници: btvnovinite.bg, bnt.bg