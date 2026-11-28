Сняг вали на прохода „Петрохан“, а температурата в района е минус 2 градуса. Дъждът е преминал в снеговалеж, като на места пътната настилка е леко заснежена. Трасето е обработено и опесъчено, а проходът остава отворен за движение, съобщиха дежурните от Агенция „Пътна инфраструктура“.

От АПИ призоваха шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия. „Петрохан“ е проходим, но при продължаващ снеговалеж условията могат да се променят бързо заради ниските температури и възможното заледяване. Останалите пътища в област Монтана са мокри.

По преценка на областните пътни управления и Националния координационен център след 14:00 часа може временно да бъде спряно движението през прохода, ако снежната покривка надхвърли 15 сантиметра. Мярката е предвидена, за да бъде осигурено почистването и обработката на настилката.

Очакват се виелици и навявания

Националният институт по метеорология и хидрология прогнозира валежите в планините да са главно от сняг, придружени от силен и бурен североизточен вятър. Според института са възможни виелици и навявания, а в Северна България и по високите западни полета се очаква да се образува снежна покривка.

Прогнозата на НИМХ е за застудяване и продължаващи зимни валежи и в неделя. Тогава дъждът в по-голямата част от Южна България също се очаква да премине в сняг. Това означава, че пътуващите през „Петрохан“ трябва да се съобразяват не само с текущото състояние на трасето, но и с възможното натрупване на нова снежна покривка.

Източници: bnrnews.bg, vracanews.bg