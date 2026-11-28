Хамбургер и Байерн завършиха 0:0 в мач от 11-ия кръг на Бундеслигата. Домакините играха с числено превъзходство през цялото второ полувреме, но не успяха да стигнат до гол на „Фолкспаркщадион“.

Ключовият момент дойде в 44-ата минута. След проверка от системата ВАР Йошуа Кимих получи директен червен картон. Капитанът на Байерн беше санкциониран за физически контакт с Александър Рьосинг-Лелесит. До края на срещата баварците трябваше да се справят с човек по-малко.

Въпреки численото си предимство Хамбургер не намери решение в атака. Най-добрата възможност след почивката се откри пред Себастиан Борнау, чийто удар беше спасен от вратаря на Байерн Йонас Урбиг. Домакините имаха и други епизоди пред противниковата врата, но не успяха да превърнат натиска си в попадение.

Байерн владееше повече топката и в намален състав, но създаде малко реални опасности. Отборът на Венсан Компани започна без няколко основни нападатели, а на почивката в игра се появи Луис Диас. Промените не доведоха до гол и шампионът на Германия записа трети пореден мач без победа.

Байерн остава зад Борусия Дортмунд

Равенството остави Байерн на второ място с 23 точки. Борусия Дортмунд е начело с 24 точки и има мач по-малко. Хамбургер събра 13 точки и заема 12-ата позиция.

За Хамбургер резултатът е продължение на серията срещу баварците от началото на годината. През януари двата тима завършиха 2:2 в Хамбург, което беше първата точка за северногерманците срещу Байерн от почти 12 години. Сега домакините отново не загубиха, макар че не успяха да вземат трите точки при продължителна игра с човек повече.

Байерн пристигна в Хамбург след загуба с 1:2 от Лил в Шампионската лига и равенство 1:1 с Кьолн в Бундеслигата. Преди срещата Компани заяви, че „спортът трябва да бъде на фокус“, но тимът му не успя да се върне към победите.

Следващите мачове

Хамбургер ще гостува на Унион Берлин на 5 декември в 12-ия кръг на Бундеслигата. Байерн ще приеме Падерборн на 4 декември, също в следващия кръг.

Източници: ndr.de, lr-online.de, goal.com