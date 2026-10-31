Вердер победи Хофенхайм и се изкачи до пето място

Вердер победи Хофенхайм с 2:0 на „Везерщадион“ в Бремен в мач от осмия кръг на германската Бундеслига. Домакините стигнаха до успеха с два гола след почивката и продължиха серията си без загуба.

Първото полувреме премина без попадения. Резултатът беше открит в 57-ата минута, когато Никлас Фюлкруг се разписа след асистенция на Карл Хайн.

Вердер подпечата победата си в 82-ата минута. Ерен Дикчи оформи крайното 2:0, а Марко Грюл даде последния пас към турския футболист.

След успеха Вердер се изкачи на пето място с 15 точки. Същият актив има и четвъртият РБ Лайпциг. Победата е седма поредна среща без загуба за тима от Бремен в първенството. Хофенхайм остава 11-и с 9 точки.