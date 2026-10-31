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Лукас Петков титуляр при разгромна победа на Елверсберг над Майнц

Лукас Петков титуляр при разгромна победа на Елверсберг над Майнц

31 Октомври, 2026 10:14 518 0

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Българският национал започна двубоя от първата минута

Лукас Петков титуляр при разгромна победа на Елверсберг над Майнц - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Елверсберг записа впечатляващ успех с 4:1 срещу Майнц в среща от осмия кръг на германската Бундеслига. Българският национал Лукас Петков започна двубоя от първата минута, а домакините до голяма степен решиха всичко още преди почивката с три безответни попадения.

Елверсберг поведе още в 7-ата минута. Феликс Кайдел изпълни прецизно пряк свободен удар и не остави шансове на противниковия вратар, откривайки резултата. Натискът на домакините продължи, а в 26-ата минута Франсис Ониека покачи на 2:0.

Майнц така и не успя да намери отговор на силната игра на съперника през първата част. В добавеното време на полувремето Морис Кратенмахер реализира трети гол и изпрати Елверсберг в съблекалнята с комфортна преднина.

След почивката гостите потърсиха начин да се върнат в мача. В 67-ата минута Рансфорд Кьонигсдорфер прати топката във вратата, но след намесата на ВАР попадението не беше зачетено заради засада.

В заключителната част на срещата Елверсберг сложи окончателно точка на спора. Коул Кембъл се разписа в 90-ата минута за 4:0, а малко след това Бенедикт Холербах отбеляза почетния гол за Майнц и оформи крайния резултат.

Положението на гостите се усложни допълнително в добавеното време, когато Щефан Пош получи втори жълт картон и беше отстранен от игра.

Така Елверсберг се поздрави с категорична победа пред собствена публика, а Лукас Петков беше сред титулярите при убедителното представяне на своя тим.


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