Серхио Агуеро се сби с фен (ВИДЕО)

Скандално поведение на аржентинеца Серхио Агуеро запечатаха камерите след загубата на Манчестър Сити с 0:1 от Уигън в мач от осминафиналите на ФА Къп. 29-годишният бивш зет на легендата Диего Марадона се сби с фен на домакините, пише "Блиц".

Инцидентът се случи след края на мача, когато привържениците на третодивизионния тим бяха нахлули на терена, за да празнуват успеха на Латикс над лидера във Висшата лига. Един от тях се приближи до Агуеро, а аржентинецът го удари в лицето.

Заради поведението си Серхио Агуеро може да получи наказание с лишаване от състезателни права за няколко мача.

Wonder if Aguero gets looked at pushing the ref after the card & him going after a fan



New levels from city when things don’t go their way pic.twitter.com/vVujgjhHTp