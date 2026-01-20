Бернардо Силва взе решение за бъдещето си с Манчестър Сити

Нов обрат в кариерата на Бернардо Силва! След девет незабравими сезона с екипа на Манчестър Сити, португалският плеймейкър е взел категорично решение да се раздели с „гражданите“ това лято, съобщават испанските медии.

Договорът на 31-годишния капитан изтича и, по всичко личи, няма да бъде подновен – новина, която разтърси феновете на английския шампион. Силва, който се превърна в един от най-ярките лидери на „Етихад“, вече е в полезрението на някои от най-големите европейски грандове. Барселона е сред фаворитите за подписа му, като каталунците планират да го привлекат като свободен агент. Интерес към португалеца проявяват и италианските колоси Милан и Ювентус, които също следят ситуацията отблизо.

През настоящия сезон Бернардо Силва записа 22 участия във Висшата лига, като се отчете с две асистенции.

За времето си в Манчестър Сити той е изиграл впечатляващите 288 мача, реализирал е 43 гола и е подал за още 50 попадения. В клубната история по брой изиграни срещи, той отстъпва единствено на легендарния Давид Силва, който има 309 двубоя за „небесносините“.