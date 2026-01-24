Манчестър Сити се наложи у дома над Уулвс и се доближи до Арсенал

Манчестър Сити победи с 2:0 у дома Уулвърхямптън в двубой от 23-ия кръг в шампионата на Англия. "Небесносините" прекъснаха серия от двe поредни загуби във всички турнири и се доближиха на 4 точки от лидера в класирането Арсенал, предаде БТА.

Още в шестата минута Омар Мармуш откри резултата след асистенция на Матеуш Нунеш.

По-силната игра на домакините продължи и Мармуш, Райън Шерки, Антоан Семеньо и Нико О'Райли пропуснаха да реализират втори гол във вратата на "вълците".

Във втората минута на допълнителното време на първата част Бернардо Силва изведе новото попълнение Семеньо и той фиксира крайния резултат 2:0.

След почивката играта беше по-равностойна, като Уулвс дори пропусна да намали изоставането си в срещата,а звездата на домакините Ерлинг Холанд се появи на терена от пейката в 73-ата минута.

Отборът от Мидландс остана на 20-то място в класирането с актив от само 8 точки.

В друг мач от кръга Тотнъм завърши наравно 2:2 срещу домакина Бърнли. Мики ван де Вен се разписа във вратата на "виненочервените" в 38-ата минута, но попадения на Аксел Туанзебе и Лайл Фостър дадоха преднина за Бърнли.

Столичани се добраха до равенството чрез Кристиан Ромеро в последните секунди на първата част.

Тотнъм има 28 точки на 13-та позиция, докато Бърнли е съса само 15 пункта на 19-та позиция и продължава да бъде застрашен от изпадане.

Фулъм победи гостуващия Брайтън с 2:1 след обрат и голове на Самуел Чуквуезе и Хари Уилсън, който се разписа в допълнителното време на срещата. Преди почивката "чайките" бяха повели чрез Ясин Аяри.

Брайтън е на 12-то място с 30 точки, докато Фулъм има 4 точки повече на седма позиция във Висшата лига.

По-късно тази вечер Ливърпул гостува на Борнемут. В неделя водачът в класирането Арсенал е домакин на Манчестър Юнайтед.