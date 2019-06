Салах се уплаши от журналистка (ВИДЕО)

След множеството проблеми, които Кубрат Пулев си създаде заради целувката по репортерката Джени Суши, редица спортисти започнаха да вземат предпазни мерки. Българският боксьор стигна до съд, а това явно е притеснило големи спортни звезди.

Един от тези, които са си взели урока от Пулев, бе Мохамед Салах. Звездата на Ливърпул вкара един от головете при победата с 2:0 над Тотнъм на финала на Шампионската лига, а след това даде редица интервюта на терена.

Едно от тях беше за русокоса репортерка. В един момент от разговора дамата опита да се доближи до Салах, за да му зададе по-ясно въпроса, но египтянинът реши, че се опитва да го целуне. Нападателят бързо се отдръпна и направи жест с ръка, а секунда по-късно осъзна, че репортерката не е искала да го целува.

Mo Salah backing away because he thought the female reporter was trying to kiss him.



The guy is so pure ❤️#LFC