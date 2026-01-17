Новини
Ливърпул отново без успех, Бърнли измъкна точка на „Анфийлд“

17 Януари, 2026 21:00 578 0

  • ливърпул-
  • бърнли-
  • виртц-
  • маркъс едуардс

Тимът на Арне Слот продължи серията си без победа във Висшата лига през 2026-а

Ливърпул отново без успех, Бърнли измъкна точка на „Анфийлд“ - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Отборът на Ливърпул продължи серията си без победа във Висшата лига през 2026 година, след като завърши 1:1 у дома срещу Бърнли – предпоследния в класирането. Това бе четвърто поредно равенство за тима на Арне Слот в шампионата, съобщава sportal.bg.

Домакините доминираха през почти целия двубой и откриха резултата в 42-ата минута чрез Флориан Виртц, който се разписа за пореден път в последните срещи. Още преди това Доминик Собослай пропусна дузпа, а след почивката „червените“ изпуснаха редица изгодни възможности да решат мача.

В 65-ата минута Маркъс Едуардс изненада защитата на Ливърпул и възстанови равенството. До края шампионите натискаха, но така и не стигнаха до второ попадение, въпреки че отправиха общо 32 удара към вратата, 11 от които точни.

Равенството удължи серията на Ливърпул без загуба на 12 мача, но в половината от тях тимът завърши наравно. За Бърнли пък това бе 13-и пореден двубой в първенството без победа.

Припомняме, че през септември мърсисайдци стигнаха до труден успех над същия съперник, когато Мохамед Салах донесе победата с дузпа в добавеното време.


