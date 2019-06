Ашли Барти е новата шампионка на "Ролан Гарос" (ВИДЕО + СНИМКИ)

Австралийката Ашли Барти е новата шампионка на "Ролан Гарос". Поставената под №8 в схемата Барти не даде шанс на съперничката си на финала Маркета Вондрушова и надигра 19-годишната непоставена чехкиня с 6:1, 6:3 след само 1 час и 10 минути игра. Така Барти стана първата тенисистка на Австралия, която печели титла от "Големия шлем" от 2011 година, когато Саманта Стоусър триумфира на US Open. Освен това Барти е и първата австралийка, която държи в ръцете си трофея на "Ролан Гарос" от 46 години. През 1973 легендарната Маргарет Корт триумфира във френската столица, пише Sportal.bg.

И за двете тенисистки това бе първо участие на финал на турнир от “Големия шлем” на сингъл. 23-годишната Барти имаше преди днешния си триумф 4 титли на сингъл в WTA в кариерата си досега + 10 титли на двойки. Най-доброто ѝ представяне на сингъл в турнирите от “Шлема” досега бе 1/4-финал на Australian Open през тази година.

След този върхов момент в кариерата ѝ, австралийката се изкачва с шест позиции на второто място в световната ранглиста и от понеделник ще бъде само на 136 точки зад лидерката Наоми Осака (Япония), която това лято има да защитава трофея си на US Open.

June 2016 - Ranked No.623 in the world



June 2019 - Wins maiden Grand Slam and moves to World No.2



Congratulations @ashbar96 💪🏆🇦🇺 pic.twitter.com/93yQoYQPYX