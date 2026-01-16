Новини
Младата сензация Ива Йович на крачка от титлата в Хобарт след драматичен обрат

16 Януари, 2026 12:19 386 1

18-годишната американка продължава да пише история

Младата сензация Ива Йович на крачка от титлата в Хобарт след драматичен обрат - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

18-годишната американска тенисистка Ива Йович продължава да пише история на корта в Хобарт, Австралия, където се класира за финала на престижния турнир от сериите WTA 250. Младата надежда, която заема 30-ото място в световната ранглиста, демонстрира изключителен характер и воля, като преодоля местната фаворитка Тейла Престън след трисетов трилър – 4:6, 6:4, 6:1. Сблъсъкът между двете състезателки продължи малко над два часа, изпълнен с обрати и напрежение до последната точка.

Престън, която се намира извън топ 200 на световната класация, изненада всички, като грабна първия сет с 6:4 и дори поведе във втория с 3:2. В този момент обаче Йович показа защо е считана за едно от най-ярките млади имена в женския тенис – тя обърна развоя на срещата, спечели четири от следващите пет гейма и изравни резултата. В решителния трети сет американката вече доминираше напълно и не остави шанс на съперничката си.

В битката за трофея Ива Йович ще се изправи срещу италианката Елизабета Кочарето, която по-рано елиминира хърватката Антония Ружич.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 Див селянин

    1 1 Отговор
    Убаво изглежда дятето ...шш,..има 18,нъл?

    12:21 16.01.2026

