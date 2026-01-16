Пеп Гуардиола: Ако не печеля, ще бъда уволнен

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола заяви, че е изцяло концентриран върху своя отбор, тъй като не е сигурен какво да очаква от Манчестър Юнайтед, воден от новия му наставник Майкъл Карик в дербито на Висшата лига в събота. Карик ще бъде начело на Юнайтед за първи път като временен мениджър в предстоящия двубой на стадион Олд Трафорд, след като замени Рубен Аморим.

Манчестър Юнайтед - без победа в последните си четири мача във всички турнири, е седми във временното класиране в английския шампионат, докато Сити, заемащ второ място, на 6 точки зад лидера Арсенал, постигна убедителна победа с 3:0, когато двата тима се срещнаха през септември.

Но Гуардиола все още е предпазлив преди сблъсъка с големия противник.

„Ако нямаш много информация за противника, се концентрираш върху себе си и играчите, с които разполагаш. Може да имаме идея от това какво Майкъл постигна в Мидълзбро или когато беше в ролята на мениджър в Манчестър Юнайтед, но тактиката е свързана с играчите, а футболистите утре са различни от тези на Мидълзбро. Нямам таймаут след 10 минути, за да кажа на играчите какво иска да направи Майкъл. Когато нямаш информация, е по-добре да се съсредоточиш върху себе си“, коментира испанският специалист.

Откакто Сити назначи Гуардиола през юли 2016 година, Юнайтед смени девет мениджъри, включително временно назначени, а местният съперник е и в ярък контраст по отношение на успехите на терена.

„Резултати, резултати“, каза Гуардиола, попитан за дълголетието му в клуба.

„Ако не печелиш, ще бъдеш уволнен. Ако ние не печелим, ще бъда уволнен. Спечелихме много, затова седя тук. Няма друга тайна“, добави Пеп Гуардиола.

„В друг клуб след миналия сезон вече нямаше да съм тук. Но те са по-търпеливи, може би заради това, което направихме в миналото. Имахме три месеца, които бяха наистина лоши. Но миналото беше наистина добро и затова все още съм тук“, продължи мениджърът на Манчестър Сити.

Главното предизвикателство пред Пеп Гуардиола е засегнатата от контузии защита на отбора.

„Без Джон Стоунс, Рубен Диаш и Йошко Гвардиол сме в трудна ситуация не за един мач, а за дълъг период. Рубен ще се върне скоро, Йошко - не, а за Джон се надяваме, ще видим“, заяви още Гуардиола и отказа да коментира информациите, свързващи Сити с Марк Гехи от Кристъл Палас.