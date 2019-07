Опитаха се да набият Лео Меси (ВИДЕО)

Световната футболна звезда Лионел Меси стана обект на атака от неизвестен, който се опита да го пребие.

Инцидентът е станал по време на парти в испанския остров Ибиса, където асът на Барселона отмаря със семейството си. Атаката срещу 32-годишния аржентинец е била предотвратена от бодигардовете, които ступали нападателя.

За случилото се свидетелства видео, което един от очевидците разпространи в социалните мрежи.

Засега няма повече информация, но най-вероятно инцидентът е станал в хотела, който е собственост именно на Меси.

A guy in the Ibiza party tried to fight Messi, security stepped in as Messi was about to batter the guy pic.twitter.com/ZmV1kA80s7