УЕФА припомни за партньорството между Стоичков и Ромарио (ВИДЕО)

Геният на голямата ни легенда Христо Стоичков не е забравен от УЕФА. В официалния акаунт на Шампионската лига се появи видео, което напомня за отличното разбирателство между Камата и бразилеца Ромарио.

Двамата си партнираха в атаката на Барселона, а клипът в канала на УЕФА е от победата над Манчестър Юнайтед с 4:0 през сезон 1994/95 в груповата фаза на Шампионската лига. Кадрите показват как Стоичков дава фантастичен пас към Ромарио, който бележи един от головете. Радостта на двамата също си заслужава да се види.

👀 When you get an assist...



🔵🔴 Hristo Stoichkov reacts as Romário scores 😀#UCL | @FCBarcelona | #TBT pic.twitter.com/HXDu1pFCID