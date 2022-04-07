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Спортът по ТВ в понеделник (11 април)

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Спортът по ТВ в понеделник (11 април)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в понеделник (11 април) - 1
Снимка: fakti.bg
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

12.00 Тенис, турнир в Монте Карло МАХ Спорт 3
12.00 Тенис, турнир в Монте Карло МАХ Спорт 1
13.00 Колоездене: Обиколка на Турция, втори етап Евроспорт 1
18.30 Волейбол, "Нефтохимик" - "Монтана" Диема спорт 2
19.00 Баскетбол, "Рилски спортист" - "Балкан" МАХ Спорт 2
20.00 "Царско село" - "Пирин" Диема спорт
20.15 "Ал Раян" - "Ал Хилал" Диема спорт 3
21.30 "Бреша" - "Парма" Нова спорт
21.45 "Болоня" - "Сампдория" Ринг
22.00 "Райо Валекано" - "Валенсия" МАХ Спорт 4
22.00 "Алмерия" - "Понферадина" МАХ Спорт 2
22.00 "Хъдърсфийлд" - "Лутън" Диема спорт 2
23.15 "Ал Шабаб" - "Ал Джазира" Диема спорт 3


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