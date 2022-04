21-годишна лекоатлетка отне живота си

21-годишната шампионка по лека атлетика Сара Шулц отне собствения си живот, научихме от Marca.

Близките и семейството разпространиха новината в социалните мрежи без да дават излишни подробности, но с надеждата, че светът ще обърне по-специално внимание на психическото здраве на младите хора.

Неправителствената организация Morgan's Message също изрази съболезнованията си и коментира, че това е трети подобен случай в рамките на месец в САЩ.

Редица водещи атлети през годините публично признаха, че са водели сериозна битка с депресията. Част от тях са световният шампион по бокс Тайсън Фюри, бившата №1 в тениса Наоми Осака и първата ракета на Австралия Ник Кирьос.

The Wisconsin Athletics community is heartbroken by the unexpected passing of Sarah Shulze pic.twitter.com/HNXK8KvJ1Q