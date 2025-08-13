Скандал в Хебър: Николай Митов си тръгва

Голям скандал разтресе Хебър. Старши треньорът на тима Николай Митов 99% напуска клуба, след като беше залян със заплахи и обиди от шефа на ДЮШ на "гробарите" Йордан Чолов, пише gong.bg.

Последният доскоро беше временно изпълняващ длъжността старши треньор на Хебър, но ръководството прецени, че той няма да води отбора за постоянно и в клуба беше върнат Митов, който през 2022 година вкара тима от Пазарджик в родния елит. Напрежението между двамата избухна след мача на Хебър в Габрово, където тимът направи 2:2 с местния Янтра. Твърди се, че Чолов се е афектирал от изказване на Митов след мача и заради това го е залял с обиди и заплахи.

"Дойдох в Пазарджик, за да помогна на Хебър, а не да се занимавам с простотии, интриги или някой да ме заплашва и обижда. Най-вероятно ще напусне отбора след този скандал, натам отиват нещата. Футболистите и феновете са зад мен, но Йордан Чолов очевидно има силни позиции другаде", коментира пред "Мач Телеграф" Николай Митов.

Интересно е да се уточни, че Йордан Чолов е бил назначен на работа в Хебър именно докато Николай Митов води тима през сезон 2021/22, а шеф беше Иван Папазов. Към днешна дата тимът от Пазарджик стартира сезона многоцветно - победа като гост на Севлиево с 2:0, домакинска загуба от Фратрия 1:3 и споменатото по-горе равенство с Янтра.



Директорът на ДЮШ на Хебър Йордан Чолов пък обяви, че застава зад думите си срещу Николай Митов.



"Като начало искам да заявя най-отговорно, че стоя зад това, което съм казал на Митов. Изпратих му гневно съобщение, в което му заявих, че няма никакво право да се измива ръцете с мен. Аз нямам достатъчно досег с Николай Митов, не желая и да имам. Както казах многократно, ако аз с моята работа в клуба преча по някакъв начин на възхода на футбола в града, ще си тръгна на мига. Няма обаче да позволява някакви мерзавци да ме ползват за бушон и да обясняват собствената си чисто човешка несъстоятелност по този начин, отклонявайки вниманието от липсата на игрови форми и резултати на отбора", се казва в част от позицията на Йордан Чолов.