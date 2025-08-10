Спортът по ТВ в неделя (10 август)

10.25 Лека атлетика: европейко пъренство, подрастващи - БНТ 3
14.20 Колоездене: Обиколка на Полша, седми етап, мъже - Евроспорт 1
14.30 Футбол: Холщайн – Арминия - Диема спорт
14.30 Футбол: Бохум – Елверсберг - Диема спорт 3
14.30 Футбол: Херта – Карлсруе - Нова спорт
14.30 Футбол: Абърдийн – Селтик - Ринг тв
15.00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 4
16.30 Футбол: Аякс – Твенте - Ринг тв
16.30 Ветроходство: Оушън рейс Европа в Кийл, старт - Евроспорт 2
16.45 Лека атлетика: Европейко пъренство, подрастващи - БНТ 3
17.00 Футбол: Кристъл Палас – Ливърпул - Диема спорт 2
17.45 Колоездене: Арктик рейс, четвърти етап, мъже - Евроспорт 1
18.00 Тенис: турнир в Синсинати - МАХ Спорт 1
18.30 Футбол: Лестър – Шефийлд Уензди - Диема спорт 3
19.00 Футбол: Левски – Спартак - Диема спорт
19.00 Голф: PGA тур, Сейнт джуд чемпиъншип, четвърти ден - Евроспорт 2
19.30 Снукър: Мастърс на Саудитска Арабия, трети кръг - Евроспорт 1
21.00 Наскар: състезание в Ню Йорк - МАХ Спорт 2
21.15 Футбол: Ботев (Пловдив) – Локомотив (Сф) - Диема спорт
22.30 Футбол: Брага – Тондела - Ринг
23.30 Ветроходство: Оушън рейс Европа в Кийл, старт - Евроспорт 1
