Спортът по ТВ в неделя (10 август)

10 Август, 2025 10:19 660 0

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

10.25 Лека атлетика: европейко пъренство, подрастващи - БНТ 3

14.20 Колоездене: Обиколка на Полша, седми етап, мъже - Евроспорт 1

14.30 Футбол: Холщайн – Арминия - Диема спорт

14.30 Футбол: Бохум – Елверсберг - Диема спорт 3

14.30 Футбол: Херта – Карлсруе - Нова спорт

14.30 Футбол: Абърдийн – Селтик - Ринг тв

15.00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 4

16.30 Футбол: Аякс – Твенте - Ринг тв

16.30 Ветроходство: Оушън рейс Европа в Кийл, старт - Евроспорт 2

16.45 Лека атлетика: Европейко пъренство, подрастващи - БНТ 3

17.00 Футбол: Кристъл Палас – Ливърпул - Диема спорт 2

17.45 Колоездене: Арктик рейс, четвърти етап, мъже - Евроспорт 1

18.00 Тенис: турнир в Синсинати - МАХ Спорт 1

18.30 Футбол: Лестър – Шефийлд Уензди - Диема спорт 3

19.00 Футбол: Левски – Спартак - Диема спорт

19.00 Голф: PGA тур, Сейнт джуд чемпиъншип, четвърти ден - Евроспорт 2

19.30 Снукър: Мастърс на Саудитска Арабия, трети кръг - Евроспорт 1

21.00 Наскар: състезание в Ню Йорк - МАХ Спорт 2

21.15 Футбол: Ботев (Пловдив) – Локомотив (Сф) - Диема спорт

22.30 Футбол: Брага – Тондела - Ринг

23.30 Ветроходство: Оушън рейс Европа в Кийл, старт - Евроспорт 1


