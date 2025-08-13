Новини
Ива Иванова тръгна с победа над французойка в Тунис

13 Август, 2025 16:24

Двубоят продължи 84 минути

Ива Иванова тръгна с победа над французойка в Тунис - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ива Иванова се класира за втория кръг на сингъл на тенис турнира на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №8 българка победи с 6:3, 6:3 френската квалификантка Селия Раки. Двубоят продължи 84 минути.

18-годишната Иванова спечели първия сет с един пробив във четвъртия гейм. Във втората част Иванова поведе с 5:1 и след това затвори мача в своя полза с 6:3.

Във втория кръг Иванова ще играе срещу американката Джордин Макбрайд. Българката достигна до финала на сингъл на турнира в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара в края на месец юни.


Вчера Иванова започна с победа и в надпреварата на двойки. Българката и Желин Вандром (Белгия) елиминираха поставените под №1 в схемата Каролин Ансари и Лилиан Полинг (САЩ) с 6:1, 6:2.


