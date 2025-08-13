Матей Казийски ще играе в български отбор

Сензационен трансфер в българския волейбол. След 20 години на най-високо ниво в чужбина, Матей Казийски се завръща у нас, за да играе за вицешампиона Локомотив Авиа, научи NOVA.

40-годишният волейболист се присъединява към пловдивския тим с едногодишен договор и в предстоящия сезон ще се опита да спечели първата си шампионска титла на България.

От клуба по-рано пуснаха загадъчно послание към феновете, което ще бъде разкрито съвсем скоро.

Очаква се новото попълнение да бъде представено официално следящата седмица.

Матей Казийски е трикратен победител в Шампионската лига с екипа на италианския Тренто, като има и пет трофея от италианското първенство. Той беше част от състава на България при спечелването на бронзовите медали на световното първенство през 2006-а и европейския шампионат 3 години по-късно.

Освен в българското първенство, през новия сезон Локомотив Авиа ще се състезава и във втория по сила европейски клубен турнир – Купата на ЦЕВ.