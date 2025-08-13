Новини
Спорт »
Тенис »
Денислава Глушкова се класира за втория кръг в Куршумлийска Баня

Денислава Глушкова се класира за втория кръг в Куршумлийска Баня

13 Август, 2025 16:45 354 1

  • денислава глушкова -
  • турнира-
  • тенис-
  • куршумлийска баня -
  • сърбия

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" победи Наталия Сенич от Сърбия

Денислава Глушкова се класира за втория кръг в Куршумлийска Баня - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Денислава Глушкова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 60 хиляди долара.

21-годишната Глушкова победи със 7:6(4), 6:2 Наталия Сенич (Сърбия). Двубоят продължи почти два часа.

Българката пропусна на три пъти преднина от пробив във първия сет, а при 5:4 пропусна и сетбол на собствен сервис. Глушкова изостана с 2-4 точки в последвалия тайбрек, но спечели следващите пет разигравания за да триумфира със 7-5.

Националката поведе с 5:1 във втората част и затвори мача в своя полза с 6:2.

Това е трета поредна победа за Глушкова, която започна турнира от квалификациите. Във втория кръг българката ще играе срещу първата поставена и №223 в световната ранглиста Ребека Сербан (Кипър).

Денислава Глушкова е в серия от класиране на два поредни полуфинала на други турнири в Сърбия.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много гладко

    0 0 Отговор
    Ножчета та за бръснене е много важно да са маркови

    17:03 13.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ