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Спортът по телевизията на 27 април

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Спортът по телевизията на 27 април

  • телевизия

Къде, какво, кога в родния телевизионен ефир

Спортът по телевизията на 27 април - 1
Снимка: Shutterstock
Десислав Янкулов Десислав Янкулов Автор във Fakti.bg

Може и да остават само няколко дни до края на април, но това не означава, че идва краят на спорта. Напротив! А къде и какво ще излъчват родните телевизии днес, ще разберете по-долу.

  • 12:00 Снукър - Световно първенство в Шефилд, 1/4-финали - Eurosport
  • 12:00 Футбол - Шампионска лига на Азия, 5 кръг - Улсан Хюндай - Кавазаки Фронтале - Diema Sport
  • 12:00 Тенис - ATP 250 в Мюнхен - MAX Sport 1
  • 14:00 Футбол - Шампионска лига на Азия, 5 кръг - Урава Ред Даймъндс срещу Лайън Сити Сейлърс - Diema Sport
  • 14:00 Тенис - ATP 250 в Мюнхен - MAX Sport 1
  • 15:00 Тенис - ATP 250 в Ещорил - MAX Sport 2
  • 16:00 Тенис - ATP 250 в Мюнхен - MAX Sport 1
  • 16:30 Снукър - Световно първенство в Шефилд, 1/4-финали - Eurosport
  • 16:30 Колоездене - Обиколката Романдия, първи етап - Eurosport 2
  • 17:00 Футбол - Шампионска лига на Азия, 5 кръг - Чунам Драгонс срещу Юнайтед Сити - Diema Sport
  • 18:00 Тенис - ATP 250 в Мюнхен - MAX Sport 1
  • 18:30 Волейбол - Суперлига, шампионски плейоф, 4 мач - Нефтохимик 2010 Бургас срещу Хебър Пазарджик - Diema Sport 2
  • 19:00 Баскетбол - НБА - Рилски Спортист срещу Черноморец - MAX Sport 2
  • 19:00 Футбол - Серия А - Фиорентина срещу Удинезе - RING
  • 20:15 Футбол - Шампионска лига на Азия, 6 кръг - Ал Вехдат срещу Насаф - Diema Sport 3
  • 20:45 Снукър - Световно първенство в Шефилд, 1/4-финали - Eurosport
  • 21:00 Баскетбол - Лига Ендеса - Билбао срещу Тенерифе - Nova Sport
  • 21:15 Тенис - ATP 250 в Ещорил - MAX Sport 2
  • 21:15 Футбол - Серия А - Аталанта срещу Торино - MAX Sport 3
  • 21:15 Футбол - Серия А - Болоня срещу Интер - RING
  • 21:30 Баскетбол - Еврокупа - Валенсия срещу Левалоа - MAX Sport 4
  • 22:00 Баскетбол - Евролига - Монако срещу Олимпиакос - MAX Sport 1
  • 23:15 Футбол - Шампионска лига на Азия, 6 кръг - Ал-Хилал срещу Ал Риян - Diema Sport 3
  • 01:00 Футбол - Копа Либертадорес - Форталеза срещу Алианс Лима - MAX Sport 4
  • 03:00 Футбол - Копа Либертадорес - Емелек срещу Палмейрас - MAX Sport 3
  • 05:00 Хокей на лед - NHL - Сиатъл срещу Лос Анджелис - MAX Sport 1


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