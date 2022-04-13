Спортът по телевизията на 27 април

Може и да остават само няколко дни до края на април, но това не означава, че идва краят на спорта. Напротив! А къде и какво ще излъчват родните телевизии днес, ще разберете по-долу.

12:00 Снукър - Световно първенство в Шефилд, 1/4-финали - Eurosport

12:00 Футбол - Шампионска лига на Азия, 5 кръг - Улсан Хюндай - Кавазаки Фронтале - Diema Sport

12:00 Тенис - ATP 250 в Мюнхен - MAX Sport 1

14:00 Футбол - Шампионска лига на Азия, 5 кръг - Урава Ред Даймъндс срещу Лайън Сити Сейлърс - Diema Sport

14:00 Тенис - ATP 250 в Мюнхен - MAX Sport 1

15:00 Тенис - ATP 250 в Ещорил - MAX Sport 2

16:00 Тенис - ATP 250 в Мюнхен - MAX Sport 1

16:30 Снукър - Световно първенство в Шефилд, 1/4-финали - Eurosport

16:30 Колоездене - Обиколката Романдия, първи етап - Eurosport 2

17:00 Футбол - Шампионска лига на Азия, 5 кръг - Чунам Драгонс срещу Юнайтед Сити - Diema Sport

18:00 Тенис - ATP 250 в Мюнхен - MAX Sport 1

18:30 Волейбол - Суперлига, шампионски плейоф, 4 мач - Нефтохимик 2010 Бургас срещу Хебър Пазарджик - Diema Sport 2

19:00 Баскетбол - НБА - Рилски Спортист срещу Черноморец - MAX Sport 2

19:00 Футбол - Серия А - Фиорентина срещу Удинезе - RING

20:15 Футбол - Шампионска лига на Азия, 6 кръг - Ал Вехдат срещу Насаф - Diema Sport 3

20:45 Снукър - Световно първенство в Шефилд, 1/4-финали - Eurosport

21:00 Баскетбол - Лига Ендеса - Билбао срещу Тенерифе - Nova Sport

21:15 Тенис - ATP 250 в Ещорил - MAX Sport 2

21:15 Футбол - Серия А - Аталанта срещу Торино - MAX Sport 3

21:15 Футбол - Серия А - Болоня срещу Интер - RING

21:30 Баскетбол - Еврокупа - Валенсия срещу Левалоа - MAX Sport 4

22:00 Баскетбол - Евролига - Монако срещу Олимпиакос - MAX Sport 1

23:15 Футбол - Шампионска лига на Азия, 6 кръг - Ал-Хилал срещу Ал Риян - Diema Sport 3

01:00 Футбол - Копа Либертадорес - Форталеза срещу Алианс Лима - MAX Sport 4

03:00 Футбол - Копа Либертадорес - Емелек срещу Палмейрас - MAX Sport 3

05:00 Хокей на лед - NHL - Сиатъл срещу Лос Анджелис - MAX Sport 1