Спортът по телевизията на 27 април

Може и да остават само няколко дни до края на април, но това не означава, че идва краят на спорта. Напротив! А къде и какво ще излъчват родните телевизии днес, ще разберете по-долу.
- 12:00 Снукър - Световно първенство в Шефилд, 1/4-финали - Eurosport
- 12:00 Футбол - Шампионска лига на Азия, 5 кръг - Улсан Хюндай - Кавазаки Фронтале - Diema Sport
- 12:00 Тенис - ATP 250 в Мюнхен - MAX Sport 1
- 14:00 Футбол - Шампионска лига на Азия, 5 кръг - Урава Ред Даймъндс срещу Лайън Сити Сейлърс - Diema Sport
- 14:00 Тенис - ATP 250 в Мюнхен - MAX Sport 1
- 15:00 Тенис - ATP 250 в Ещорил - MAX Sport 2
- 16:00 Тенис - ATP 250 в Мюнхен - MAX Sport 1
- 16:30 Снукър - Световно първенство в Шефилд, 1/4-финали - Eurosport
- 16:30 Колоездене - Обиколката Романдия, първи етап - Eurosport 2
- 17:00 Футбол - Шампионска лига на Азия, 5 кръг - Чунам Драгонс срещу Юнайтед Сити - Diema Sport
- 18:00 Тенис - ATP 250 в Мюнхен - MAX Sport 1
- 18:30 Волейбол - Суперлига, шампионски плейоф, 4 мач - Нефтохимик 2010 Бургас срещу Хебър Пазарджик - Diema Sport 2
- 19:00 Баскетбол - НБА - Рилски Спортист срещу Черноморец - MAX Sport 2
- 19:00 Футбол - Серия А - Фиорентина срещу Удинезе - RING
- 20:15 Футбол - Шампионска лига на Азия, 6 кръг - Ал Вехдат срещу Насаф - Diema Sport 3
- 20:45 Снукър - Световно първенство в Шефилд, 1/4-финали - Eurosport
- 21:00 Баскетбол - Лига Ендеса - Билбао срещу Тенерифе - Nova Sport
- 21:15 Тенис - ATP 250 в Ещорил - MAX Sport 2
- 21:15 Футбол - Серия А - Аталанта срещу Торино - MAX Sport 3
- 21:15 Футбол - Серия А - Болоня срещу Интер - RING
- 21:30 Баскетбол - Еврокупа - Валенсия срещу Левалоа - MAX Sport 4
- 22:00 Баскетбол - Евролига - Монако срещу Олимпиакос - MAX Sport 1
- 23:15 Футбол - Шампионска лига на Азия, 6 кръг - Ал-Хилал срещу Ал Риян - Diema Sport 3
- 01:00 Футбол - Копа Либертадорес - Форталеза срещу Алианс Лима - MAX Sport 4
- 03:00 Футбол - Копа Либертадорес - Емелек срещу Палмейрас - MAX Sport 3
- 05:00 Хокей на лед - NHL - Сиатъл срещу Лос Анджелис - MAX Sport 1
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