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Спортът по телевизията в неделя (10 юли)

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Спортът по телевизията в неделя (10 юли)

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Ето какво можем да гледаме днес

Спортът по телевизията в неделя (10 юли) - 1
Снимка: Факти.бг
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

07.40 Суперкарс, второ състезание в Таунсвил МАХ Спорт 1
13.15 Колоездене: Тур дьо Франс, девети етап Евроспорт 1
15.30 Тенис: Уимбълдън, финал, мъже Евроспорт 2
16.00 "Елфсборг" - АИК МАХ Спорт 2
16.00 Формула 1, Гран при на Австрия Диема спорт 3
16.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
18.30 "Локомотив" (Сф) - "Черно море" Диема спорт
19.45 Тенис: Уимбълдън, финал, двойки, жени Евроспорт 2
21.00 ЦСКА - "Арда" Диема спорт 3
21.30 Спортно катерене: Световна купа в Шамони, трудност, финал, мъже и жени Евроспорт 1
21.00 Волейбол, Полша - Словения (мъже) МАХ Спорт 3
22.00 Франция - Италия (жени) БНТ 3
22.00 Наскар, състезание в Джорджия МАХ Спорт 1
23.00 Голф: PGA тур, "Барбасол чемпиъншип", трети ден Евроспорт 3


София /България
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