Спортът по телевизията в неделя (10 юли)

Снимка на удар на Чисора в главата на Кобрата се превърна в хит в мрежата

Кадър от снощната загуба на Кубрат Пулев от Дерек Чисора в Лондон за интернационалната титла на WBA се превърна в истински хит в социалните мрежи. Бъл ...