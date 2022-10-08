Спортът по телевизията на 30 октомври

Как ви се отразиха спортните събития през изминалата събота? Ако са ви били малко, днес телевизионният ефир ще изобилства отново от любимите ви състезания. Вижте кога и къде ще бъдат излъчвани.
- 10:00 Колоездене - Критериум Сингапур, мъже - Eurosport
- 12:45 Футбол - Първа Лига - Славия срещу Спартак Варна - Diema Sport
- 13:00 Футбол - Женска Примера Дивизион - Барселона срещу Леванте - DAZN
- 13:30 Баскетбол - Лига Ендеса - Реал Мадрид срещу Фуенлабрада - Diema Sport 2
- 14:00 Футбол - Висша лига - Ливингстън срещу Селтик - RING
- 14:00 Футбол - Лига 1 - Оксер срещу Аячо - Nova Sport
- 14:30 Колокрос - Световна купа в Маасмехелен, жени - Eurosport
- 14:30 Футбол - Втора Бундеслига - Падерборн срещу Хамбургер - Diema Sport 3
- 14:30 Футбол - Серия А - Емполи срещу Аталанта - MAX Sport 3
- 15:15 Футбол - Първа Лига - Хебър срещу Ботев Пловдив - Diema Sport
- 16:00 Колокрос - Световна купа в Маасмехелен, мъже - Eurosport
- 16:00 Футбол - Серия А - Кремонезе срещу Удинезе - RING
- 16:00 Футбол - Лига 1 - Монако срещу Анже - Nova Sport
- 16:00 Футбол - Висша лига - Арсенал срещу Нотингам Форест - Diema Sport 2
- 16:00 Тенис - ATP 500 във Виена, финал - MAX Sport 1
- 16:00 Футбол - Примера Дивизион - Осасуна срещу Валядолид - MAX Sport 4
- 16:00 Футбол - Женска Суперлига - Евертън срещу Манчестър Юнайтед - DAZN
- 16:20 Футбол - Световно първенство за девойки до 17 години, финал - Колумбия срещу Испания - БНТ 3
- 16:30 Футбол - Първа Бундеслига - Унион Берлин срещу Борусия Мюнхенгладбах - Diema Sport 3
- 17:00 Тенис - ATP 500 в Базел, финал - MAX Sport 2
- 17:00 Футбол - Серия А - Специя срещу Фиорентина - MAX Sport 3
- 17:45 Футбол - Първа Лига - Лудогорец срещу Септември София - Diema Sport
- 18:00 Голф - LIV Golf Invitational Series, 3 ден - DAZN
- 18:15 Футбол - Висша лига - Манчестър Юнайтед срещу Уест Хям Юнайтед - Diema Sport 2
- 18:15 Футбол - Примера Дивизион - Реал Мадрид срещу Жирона - MAX Sport 4
- 18:30 Футбол - Първа Бундеслига - Шалке 03 срещу Фрайбург - Diema Sport 3
- 19:00 Футбол - Серия А - Лацио срещу Салернитана - RING
- 19:30 Баскетбол - Лига Ендеса - Валенсия срещу Барселона - Nova Sport
- 20:00 Американски футбол - NFL - Филаделфия Ийгълс срещу Питсбърг Стийлърс - MAX Sport 2
- 20:00 Футбол - Женска Примера Дивизион - Реал Мадрид срещу Севиля - DAZN
- 20:30 Голф - PGA тур, Бермуда Чемпиъншип, 4 ден - Eurosport 2
- 20:30 Футбол - Първа Бундеслига - Щутгарт срещу Аугсбург - Diema sport 3
- 20:30 Футбол - Примера Дивизион - Атлетик Билбао срещу Виляреал - MAX Sport 4
- 20:45 Футбол - Женска Суперлига - Арсенал срещу Уест Хям Юнайтед - DAZN
- 21:00 Баскетбол - NBA - Лос Анджелис Клипърс срещу Ню Орлиънс Пеликанс - Diema Sport 2
- 21:00 Рали - Nascar Cup Series - Състезание във Вирджиния - MAX Sport 1
- 21:45 Футбол - Лига 1 - Олимпик Лион срещу Лил - Nova Sport
- 22:00 Рали - Formula 1 - Голямата награда на Мексико, състезание - Diema Sport
- 22:00 Рали - Нитро Рейлкрос, Лос Анджелис, 2 ден - DAZN
- 22:30 Футбол - Примера Дивизион - Жил Висенте срещу Спортинг Брага - RING
- 22:45 Футбол - Серия А - Торино срещу Милан - MAX Sport 3
- 23:00 Футбол - Примера Дивизион - Реал Сосиедад срещу Реал Бетис - MAX Sport 4
- 23:20 Американски футбол - NFL - Лос Анджелис Рамс срещу Сан Франциско 49 - MAX Sport 2
- 00:00 Баскетбол - NBA - Детройт Пистънс срещу Голдън Стейт Уориърс - Diema Sport 2
- 03:00 Хокей на лед - NHL - Анахайм срещу Торонто - MAX Sport 1
- 03:25 Футбол - MLS - Филаделфия Юниън срещу Ню Йорк Сити - MAX Sport 4
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