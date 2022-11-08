Посланик на Мондиала в Катар: Хомосексуалността е увреждане на мозъка (ВИДЕО)

Един от посланиците на световното първенство по футбол в Катар - Халид Салман, предизвика за пореден път скандал около хомофобските настроения в родината му, след като даде интервю в документален филм за германското издание ZDF.

Той определя хомосексуалността за „увреждане на мозъка“, „духовна щета“ и „грях“, с което налива още масло в огъня с оглед хомофобските настроения в Катар и сериозните критики към страната за потъпкване на човешките права.

Припомняме, че хомосексуалните актове са забранени със закон при домакина на Световната купа и нарушителите са застрашени със затвор до 7 години.

"L'omosessualità è una malattia mentale". La dichiarazione rilasciata alla tv tedesca @ZDF dall'ambasciatore dei Mondiali di calcio del Qatar Khalid Salman. pic.twitter.com/LiVgGY6Bbn — Alekos Prete (@AlekosPrete) November 8, 2022