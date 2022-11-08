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Посланик на Мондиала в Катар: Хомосексуалността е увреждане на мозъка (ВИДЕО)

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Посланик на Мондиала в Катар: Хомосексуалността е увреждане на мозъка (ВИДЕО)

  • катар 2022-
  • хомофобия-
  • халид салман

Изказването му налива допълнително масло в огъня между световното първенство и LGBTQ общността

Посланик на Мондиала в Катар: Хомосексуалността е увреждане на мозъка (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Десислав Янкулов Десислав Янкулов Автор във Fakti.bg

Един от посланиците на световното първенство по футбол в Катар - Халид Салман, предизвика за пореден път скандал около хомофобските настроения в родината му, след като даде интервю в документален филм за германското издание ZDF.

Той определя хомосексуалността за „увреждане на мозъка“, „духовна щета“ и „грях“, с което налива още масло в огъня с оглед хомофобските настроения в Катар и сериозните критики към страната за потъпкване на човешките права.

Припомняме, че хомосексуалните актове са забранени със закон при домакина на Световната купа и нарушителите са застрашени със затвор до 7 години.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абсолютно вярно

    28 1 Отговор
    Педерасити вън!

    18:23 08.11.2022

  • 2 шампиона

    21 2 Отговор
    Ми не е лъжа..Те затова и евроатлантиците започнаха да го бойкотират вече, още преди да е започнало световното..

    18:24 08.11.2022

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 това е обида към тези хора

    6 1 Отговор
    по-скоро е бъг на мозъка

    18:26 08.11.2022

  • 5 честен ционист

    2 1 Отговор
    Увреждане на мозъка, ама какво е довело до него? C8H14ClN5 Atrazine

    Коментиран от #8

    18:27 08.11.2022

  • 6 Тракиец🇩🇪🇺🇦🇮🇷🇮🇹🇯🇵🇧🇬

    14 1 Отговор
    Еми нормално изказване .. ХОМОСЕКСУАЛНОСТА ПО ВРЕМЕТО НА ТРЕТИЯ РАЙХ СЕ Е СЧИТАЛА ЗА МЕНТАЛНА БОЛЕСТ И ХОМОСЕКСУАЛИСТИТЕ СА СЕ ЛЕКУВАЛИ В ПСИХОДИСПАНСЕРИ . ХИТЛЕР Е ИМАЛ ПРОГРАМИ ЗА ЛЕЧЕНИЕТО НА ТАКИВА БОЛНИ ХОРА

    18:33 08.11.2022

  • 7 Пешо от блока

    7 1 Отговор
    Не съм хомофоб, но човека е напълно прав в случая.

    18:42 08.11.2022

  • 8 1112

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Всички пороци са от Сатаната.

    Коментиран от #10

    18:43 08.11.2022

  • 9 Студопор

    3 0 Отговор
    Уж живеем в свободен свят, където всеки има право да изкаже мнението си, пък явно не е така.

    18:46 08.11.2022

  • 10 Студопор

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "1112":

    Нали знаеш, че това е измислен персонаж...?

    18:47 08.11.2022

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