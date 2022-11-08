Посланик на Мондиала в Катар: Хомосексуалността е увреждане на мозъка (ВИДЕО)

Един от посланиците на световното първенство по футбол в Катар - Халид Салман, предизвика за пореден път скандал около хомофобските настроения в родината му, след като даде интервю в документален филм за германското издание ZDF.
Той определя хомосексуалността за „увреждане на мозъка“, „духовна щета“ и „грях“, с което налива още масло в огъня с оглед хомофобските настроения в Катар и сериозните критики към страната за потъпкване на човешките права.
Припомняме, че хомосексуалните актове са забранени със закон при домакина на Световната купа и нарушителите са застрашени със затвор до 7 години.
"L'omosessualità è una malattia mentale". La dichiarazione rilasciata alla tv tedesca @ZDF dall'ambasciatore dei Mondiali di calcio del Qatar Khalid Salman. pic.twitter.com/LiVgGY6Bbn— Alekos Prete (@AlekosPrete) November 8, 2022
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абсолютно вярно
18:23 08.11.2022
2 шампиона
18:24 08.11.2022
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 това е обида към тези хора
18:26 08.11.2022
5 честен ционист
Коментиран от #8
18:27 08.11.2022
6 Тракиец🇩🇪🇺🇦🇮🇷🇮🇹🇯🇵🇧🇬
18:33 08.11.2022
7 Пешо от блока
18:42 08.11.2022
8 1112
До коментар #5 от "честен ционист":Всички пороци са от Сатаната.
Коментиран от #10
18:43 08.11.2022
9 Студопор
18:46 08.11.2022
10 Студопор
До коментар #8 от "1112":Нали знаеш, че това е измислен персонаж...?
18:47 08.11.2022