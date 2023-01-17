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Спортът по ТВ във вторник (17 януари)

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Спортът по ТВ във вторник (17 януари)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ във вторник (17 януари) - 1
Снимка: fakti.bg
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

15.15 Снукър: Уърлд Гран При, първи кръг Евроспорт 1
16.30 Ски алпийски дисциплини: Зимна универсиада в Лейк Плесид, гигантски слалом, първи манш, жени Евроспорт 2
19.30 "Аланияспор" - "Галатасарай" МАХ Спорт 3
19.30 Ски алпийски дисциплини: Зимна универсиада в Лейк Плесид, гигантски слалом, втори манш, жени Евроспорт 2
20.30 Баскетбол, "Бург ан Брес" - "Венеция" МАХ Спорт 1
20.55 Снукър: Уърлд Гран При, първи кръг Евроспорт 1
21.45 Баскетбол, "Ховентуд" - "Бурсаспор" МАХ спорт 2
22.00 "Наполи" - "Кремонезе" МАХ Спорт 3
02.00 Тенис: Открито първенство на Австралия, втори кръг Евроспорт 1
02.00 Тенис: Открито първенство на Австралия, втори кръг Евроспорт 2
04.00 НХЛ, "Едмънтън" - "Сиатъл" МАХ Спорт 2


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  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

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    БЛАГОДАРЯ за СПОРТ инфото господин КОВАЧЕВ

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