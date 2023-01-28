Спортът по ТВ в събота (28 януари)

09.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
10.00 Тенис: Открито първенство на Австралия, жени, финал Евроспорт 1
10.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Шпиндлерув Mлин, слалом, първи манш, жени Евроспорт 2
11.30 Биатлон, европейско първенство, 10 км преследване (жени) БНТ 3
13.15 Тенис: Открито първенство на Австралия, двойки, мъже, финал Евроспорт 1
13.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Шпиндлерув Mлин, слалом, втори манш, жени Евроспорт 2
14.00 "Дармщад" - "Регенсбург" Диема спорт 3
14.25 Биатлон, европейско първенство, 12,5 км преследване (мъже) БНТ 3
14.30 "Боръм"/"Акригтън" - "Лийдс" Диема спорт 2
14.30 "Уолсол" - "Лестър" Нова спорт
14.30 Северна комбинация: Световна купа в Зеефелд, 10 км, мъже Евроспорт 2
15.00 "Кадис" - "Майорка" МАХ Спорт 4
15.15 Ски скокове: Световна купа в Бад Митендорф, мъже Евроспорт 1
16.00 "Левски" - "Джохор" Диема спорт
16.00 "Емполи" - "Торино" Ринг
16.00 Колоездене: "Челъндж Майорка", мъже Евроспорт 2
16.30 "Вердер" - "Волфсбург" Диема спорт 3
16.45 "Лудогорец" - "Динамо" (Тбилиси) Диема спорт 2
17.00 "Саутхемптън" - "Блекпул" Нова спорт
17.00 Ски скокове: Световна купа в Хинтерцартен, жени Евроспорт 1
17.15 "Жирона" - "Барселона" МАХ Спорт 4
17.30 ПСВ "Айндховен" - "Гол Аухед Игълс" МАХ Спорт 1
18.30 Баскетбол, "Фуенлабрада" - "Тенерифе" Диема спорт
18.30 Фигурно пързаляне: Европейско първенство в Еспоо, волна програма, танцови двойки Евроспорт 2
18.50 Формула "Е": Световен шампионат, Дирия Евроспорт 1
19.00 "Кремонезе" - "Интер" МАХ Спорт 3
19.00 Баскетбол, "Академик (Пд) - "Рилски спортист" МАХ Спорт 2
19.30 "Севиля" - "Елче" МАХ Спорт 4
19.30 "Байерн" - "Айнтрахт" Диема спорт 3
20.00 "Престън" - "Тотнъм" Диема спорт 2
20.45 Снукър: Shoot Out, четвърти кръг Евроспорт 1
21.00 Бокс, галавечер от Лондон МАХ Спорт 1
21.30 "Хановер" - "Кайзерслаутерн" Нова спорт
21.45 "Аталанта" - "Сампдория" Ринг
22.00 "Хетафе" - "Бетис" МАХ Спорт 4
22.00 "Манчестър Юнайтед" - "Рединг" Диема спорт 2
22.00 "Марсилия" - "Монако" Диема спорт 3
22.00 НХЛ, "Колорадо" - "Солт Лейк" МАХ Спорт 2
22.00 НБА, "Филаделфия" - "Денвър" Диема спорт
23.00 Голф: PGA тур, "Фармърс иншурънс оупън", четвърти ден Евроспорт 2
00.30 НБА, "Бруклин" - "Ню Йорк" Диема спорт 2
02.00 НХЛ, "Тампа Бей" - "Лос Анджелис" МАХ Спорт 2
03.30 НБА, "Бостън" - "ЛА Лейкърс" Диема спорт 3
28 Януари, 2023 07:57 595 1
Спортът по ТВ в събота (28 януари)
Ето какво можете да гледате днес
09.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
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09:23 28.01.2023