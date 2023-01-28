Спортът по ТВ в събота (28 януари)

Лайпциг едва не изпусна спечелен мач, за да се доближи на точка от върха в класирането

Ред Бул Лайпциг постигна успех с 2:1 над Щутгарт, за да даде началото на 18 кръг в Първа Бундеслига и да се доближи само на точка от лидера - Байерн М ...