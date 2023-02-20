Спортът по ТВ в понеделник (20 девруари)

06.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2

10.45 Ски алпийски дисциплини: Световен шампионат в Куршевел, гигантски слалом, първи манш, мъже Евроспорт 1

12.00 Тенис, турнир в Ротердам МАХ Спорт 1

12.20 Фрийстайл ски: Световна купа в Райтералм, ски крос, мъже и жени Евроспорт 2

14.15 Ски алпийски дисциплини: Световен шампионат в Куршевел, гигантски слалом, втори манш, мъже Евроспорт 1

14.15 Колоездене: Обиколка на Андалусия, трети етап, мъже Евроспорт 2

16.00 Колоездене: Обиколка на Алпе Маритим, първи етап, мъже Евроспорт 2

16.15 Снукър: Уелс оупън, четвъртфинал Евроспорт 1

17.30 "Арда" - "Локомотив" (Пд) Диема спорт

18.30 Тенис, турнир в Ротердам МАХ Спорт 1

18.30 Тенис, турнир в Буенос Айрес МАХ Спорт 2

19.30 "Падерборн" - "Кайзерслаутерн" Диема спорт 3

19.30 Баскетбол, "Тенерифе"- "Гран Канария" Нова спорт

20.45 Снукър: Уелс оупън, четвъртфинал Евроспорт 1

21.30 "Аугсбург" - "Хофенхайм" Диема спорт 3

21.45 "Сасуоло" - "Наполи" МАХ Спорт 3

22.00 "Жирона" - "Алмерия" МАХ Спорт 4

22.00 "Оксер"- "Лион" Диема спорт 2

22.00 "Кардиф" - "Рединг" Диема спорт

22.30 Баскетбол, "Ховентуд" - "Баскония" Нова спорт

23.00 Голф: PGA тур, Дженесис Инвитейшънъл, втори ден Евроспорт 2

23.30 Тенис, турнир в Буенос Айрес МАХ Спорт 2

01.00 Тенис, турнир в Делрей Бийч МАХ Спорт 3

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