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Спортът по ТВ в понеделник (20 девруари)

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Спортът по ТВ в понеделник (20 девруари)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в понеделник (20 девруари) - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

06.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 2
10.45 Ски алпийски дисциплини: Световен шампионат в Куршевел, гигантски слалом, първи манш, мъже Евроспорт 1
12.00 Тенис, турнир в Ротердам МАХ Спорт 1
12.20 Фрийстайл ски: Световна купа в Райтералм, ски крос, мъже и жени Евроспорт 2
14.15 Ски алпийски дисциплини: Световен шампионат в Куршевел, гигантски слалом, втори манш, мъже Евроспорт 1
14.15 Колоездене: Обиколка на Андалусия, трети етап, мъже Евроспорт 2
16.00 Колоездене: Обиколка на Алпе Маритим, първи етап, мъже Евроспорт 2
16.15 Снукър: Уелс оупън, четвъртфинал Евроспорт 1
17.30 "Арда" - "Локомотив" (Пд) Диема спорт
18.30 Тенис, турнир в Ротердам МАХ Спорт 1
18.30 Тенис, турнир в Буенос Айрес МАХ Спорт 2
19.30 "Падерборн" - "Кайзерслаутерн" Диема спорт 3
19.30 Баскетбол, "Тенерифе"- "Гран Канария" Нова спорт
20.45 Снукър: Уелс оупън, четвъртфинал Евроспорт 1
21.30 "Аугсбург" - "Хофенхайм" Диема спорт 3
21.45 "Сасуоло" - "Наполи" МАХ Спорт 3
22.00 "Жирона" - "Алмерия" МАХ Спорт 4
22.00 "Оксер"- "Лион" Диема спорт 2
22.00 "Кардиф" - "Рединг" Диема спорт
22.30 Баскетбол, "Ховентуд" - "Баскония" Нова спорт
23.00 Голф: PGA тур, Дженесис Инвитейшънъл, втори ден Евроспорт 2
23.30 Тенис, турнир в Буенос Айрес МАХ Спорт 2
01.00 Тенис, турнир в Делрей Бийч МАХ Спорт 3


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